Zamach w kawiarni Prigożyna. Putin reaguje na śmierć blogera

Przypomnijmy: w niedzielny wieczór, 2 kwietnia, w centrum Petersburga rozległa się potężna eksplozja. Doszło do niej w kawiarni Food Bar No 1, która należy do właściciela Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna.

Tatarski współtworzył rosyjską propagandę

W zdarzeniu śmierć poniósł rosyjski „korespondent wojenny” Właden Tatarski, który spotkał się w lokalu ze swoimi czytelnikami. Tatarski był popularnym na komunikatorze Telegram blogerem, który kręcił m.in. propagandowe filmy z anektowanych przez Rosję obwodów Ukrainy.

Tatarski był jedyną śmiertelną ofiarą wybuchu. Rannych zostało 25 osób, z czego 24 trafiły do szpitala. Wszystko wskazuje na to, że bloger zginął na skutek zamachu.

Rosyjskie media relacjonują, że kilka minut przed wybuchem Tatarski otrzymał podarunek – tj. niewielką figurkę – od biorącej udział w spotkaniu kobiety. To właśnie w tej figurce miał być ukryty materiał wybuchowy.

Zatrzymano kobietę, która miała wręczyć wybuchową figurkę

Rosyjskie organy ścigania wszczęły najpierw postępowanie ws. zabójstwa. Wkrótce potem kwalifikacja prawna została zmieniona w kierunku aktu terrorystycznego.

Już następnego dnia została zatrzymana 25-letnia Daria Trepowa, która jest podejrzewana o wręczenie figurki Tatarskiemu.

Prokremlowskie media określiły ją mianem „aktywnej zwolenniczki opozycjonisty Aleksieja Nawalnego”. Podkreślono również, że jest ona przeciwniczką napaści Rosji na Ukrainę oraz uczestniczyła w antywojennych protestach.

Tatarski odznaczony pośmiertnie Orderem Odwagi

Jak donosi niezależny od Kremla, rosyjski portal Meduza, w poniedziałek, 3 kwietnia, Władimir Putin wydał dekret, w którym odznaczył pośmiertnie Tatarskiego Orderem Odwagi. To ustanowione w 1994 r. odznaczenie, które otrzymują oficerowie czy żołnierze za czyny bojowe.

Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że Order Odwagi otrzymali niemal wszyscy członkowie załogi okrętu podwodnego „Kursk”, który zatonął w 2000 r. na Morzu Barenstsa. Tylko dowódca został uhonorowany orderem wyższej rangi.

Portal Meduza przypomina, że Tatarski walczył niegdyś w szeregach prorosyjskich separatystów w Donbasie – najpierw po stronie tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, a następnie tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Wcześniej odsiedział wyrok za napad z bronią w ręku.

