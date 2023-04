Zapytano o stały pobyt Ukraińców w Polsce. W tej grupie blisko połowa odpowiedzi była negatywna

Na zlecenie redakcji OKO.press i TOK FM pracownia Ipsos przeprowadziła sondaż dotyczący stosunku naszego społeczeństwa do uchodźców z Ukrainy.

Spadek pozytywnych odpowiedzi ws. pobytu stałego

Wyniki badania można streścić krótko – odnotowano nieznaczny spadek życzliwości do ukraińskich uchodźców. Ankietowani zostali m.in. zapytani, co sądzą o skutkach ewentualnego, dłuższego – tj. trwającego wiele lat – pobytu Ukraińców w Polsce.

Skutki jako „zdecydowanie dobre” określiło 18. proc. ankietowanych, a jako „raczej dobre” 39 proc. Tym samym, łączna liczba pozytywnych odpowiedzi wyniosła 57 proc.

Spadek o 12 proc. w porównaniu do sondażu z listopada

Suma negatywnych odpowiedzi wyniosła 30 proc. – 17 proc. ankietowanych określiło skutki stałego pobytu Ukraińców w Polsce jako „raczej złe”, zaś 13. proc. jako „zdecydowanie złe”.

Oznacza to, że w ciągu ostatnich miesiącach pojawiła się zauważalna różnica. Wyniki trzech poprzednich sondaży na wspomniany temat były niemal tożsame. W maju suma pozytywnych odpowiedzi wyniosła 67 proc., we wrześniu 65 proc., zaś w listopadzie 69 proc.

Która grupa najmniej przychylna stałemu pobytowi Ukraińców?

Co ciekawe, w wynikach sondażu można dostrzec, że Polacy wykazują bardziej życzliwy stosunek do uchodźców z Ukrainy niż Polki. Pozytywny stosunek do stałego pobytu Ukraińców w Polsce wykazało 61 proc. mężczyzn i 54. proc. kobiet,

Grupą najbardziej przychylną ukraińskim uchodźcom okazali się mężczyźni w wieku powyżej 60. roku życia. Liczba pozytywnych odpowiedzi w tej grupie wyniosła łącznie 77 proc.

Najbardziej zniechęconą wobec długoletniego pobytu Ukraińców grupą okazały się młode kobiety, tj. w wieku od 18 do 39 lat. Suma pozytywnych odpowiedzi wyniosła w tej grupie 44 proc., zaś suma negatywnych odpowiedzi 48 proc.

