NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski z wizytą w Polsce. Wiadomo, z kim się spotka

9:01 Władimir Putin zdecydował o zwołaniu spotkania operacyjnego ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Głównym punktem rozmów jest kwestia okupowanych terytoriów Ukrainy. 8:57 Poprzedniej doby funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 20,2 tys. osób, a w odwrotnym kierunku - prawie 27,8 tys.



twitter.com 8:48 Prokuratura Generalna Ukrainy poinformowała, że od początku rosyjskiej inwazji w wyniku zbrojnej agresji Kremla na Ukrainie zginęło 467 dzieci, a 944 zostało rannych 8:38 Kancelaria Premiera poinformowała, że spotkanie Mateusza Morawieckiego i Wołodymyra Zełenskiego rozpocznie się o godz. 14.40. 8:26 W środę rano w okupowanym Melitopolu słychać było eksplozję - poinformował na Telegramie lojalny wobec władz w Kijowie burmistrz miasta Iwan Fedorow. 8:12 – Dzisiejsze wydarzenie rozpocznie się oficjalnym powitaniem, rozmowami, najpierw w cztery oczy, w polskim gronie, potem w delegacjach, oficjalnym śniadaniem, a wieczorne wydarzenie natury publicznej, na które zapraszamy wszystkich Warszawiaków i nie tylko, Polaków, Ukraińców mieszkających w Polsce – w ten sposób Marcin Przydacz zarysował przebieg wizyty Wołodymyra Zelenskiego w Polsce. 7:56 Radio Zet ustaliło, że Wołodymyr Zełenski jest w tej chwili w drodze do Rzeszowa. Do Warszawy ma dotrzeć za dwie godziny.



twitter.com 7:50 Kreml używa groźby użycia broni nuklearnej jako straszaka, by odwieść państwa Zachodu od udzielania Ukrainie pomocy wojskowej przed planowaną przez nią kontrofensywą - wskazuje w najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną (ISW). 7:42 Wizyta Zełenskiego w Polsce będzie podstawą działań dezinformacyjnych Rosji - ostrzegł na antenie TVN24 Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. 7:39 Wołodymyr Zełenski jest już w Polsce – poinformował Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. 7:37 Trwają ostatnie przygotowania do wizyty Zełenskiego w Polsce. Warszawiacy muszą liczyć się z utrudnieniami. W środę niedostępny dla zwiedzających będzie m.in. cały kompleks Zamku Królewskiego wraz z ogromami. 7:27 W ciągu ostatniej doby ukraińska armia uderzyła w 11 obszarów koncentracji Rosjan i 3 punkty kontrolne, a także odparła ponad 60 rosyjskich ataków. 7:13 "Rosjanie powiększyli swoją flotę na Morzu Czarnym do 15 jednostek w tym sześć przenoszących rakiety, wraz z dwiema łodziami podwodnymi" – przekazało ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe". 7:10 O godz.18 Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski mają wygłosić przemówienia na Zamku Królewskim. Prezydent Ukrainy ma też spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim i marszałek Sejmu Elżbietą Witek, a także Ukraińcami przebywającymi w Polsce. Szczegółowy plan wizyty nie został opublikowany ze względów bezpieczeństwa. 7:02 W środę z wizytą do Warszawy przybędzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Będzie to pierwsza oficjalna wizyta ukraińskiego przywódcy od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.

