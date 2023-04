NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski z wizytą w Polsce. Wiadomo, z kim się spotka

7:39 Wołodymyr Zełenski jest już w Polsce – poinformował Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. 7:37 Trwają ostatnie przygotowania do wizyty Zełenskiego w Polsce. Warszawiacy muszą liczyć się z utrudnieniami. W środę niedostępny dla zwiedzających będzie m.in. cały kompleks Zamku Królewskiego wraz z ogromami. 7:27 W ciągu ostatniej doby ukraińska armia uderzyła w 11 obszarów koncentracji Rosjan i 3 punkty kontrolne, a także odparła ponad 60 rosyjskich ataków. 7:13 "Rosjanie powiększyli swoją flotę na Morzu Czarnym do 15 jednostek w tym sześć przenoszących rakiety, wraz z dwiema łodziami podwodnymi" – przekazało ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe". 7:10 O godz.18 Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski mają wygłosić przemówienia na Zamku Królewskim. Prezydent Ukrainy ma też spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim i marszałek Sejmu Elżbietą Witek, a także Ukraińcami przebywającymi w Polsce. Szczegółowy plan wizyty nie został opublikowany ze względów bezpieczeństwa. 7:02 W środę z wizytą do Warszawy przybędzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Będzie to pierwsza oficjalna wizyta ukraińskiego przywódcy od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji.

