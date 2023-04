NA ŻYWO: Historyczne przemówienie Zełenskiego w Polsce. Tłumy przed Zamkiem Królewskim

18:20 - Kierunek Ukrainy jest ku Zachodowi, ku krajom wolności. Chcielibyśmy, aby polscy i ukraińscy przedsiębiorcy współdziałali. Wierzę, że będziemy wspólnie się rozwijali i wzmacniali swój potencjał - skwitował Duda. 18:18 Kancelaria Prezydenta RP udostępniła transmisję na żywo z wystąpienia Dudy i Zełenskiego na polsko-ukraińskim forum gospodarczym.



18:17 Duda podziękował także wszystkim polskim przedsiębiorcom, którzy z własnej kieszeni wspierali Ukraińców, w tym szczególnie ukraińską armię.



- Uratowaliście życie wielu obrońców Ukrainy, dziękuję za to ogromnie (...) Głęboko wierzymy w zwycięstwo Ukrainy - dodał Duda. 18:16 - Kiedy Rosja napadła na spokojnie żyjący Ukraińców, nikt nie spodziewał się, że (...) ukraińscy obrońcy okażą się tak bohaterscy. A także, że bohaterski okaże się też prezydent Ukrainy - powiedział Duda na rozpoczęcie forum. 18:13 W tej chwili rozpoczęło się polsko-ukraińskie forum gospodarcze. W wydarzeniu biorą udział prezydenci Polski i Ukrainy oraz przedsiębiorcy z obu krajów. 18:02 Wspólne przemówienie prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego na Zamku Królewskim w Warszawie uległo opóźnieniu.



Niemniej na placu Zamkowym czekają już tłumy osób, które chcą wysłuchać przemówienia na żywo. 18:00 - Kształtujemy dzisiaj obraz Europy na przyszłość. Kreml i Putin chcieli końca Ukrainy, ale dzisiaj widzimy, że ta wojna to początek końca Rosji agresywnej, Rosji jaką znamy i początek zupełnie nowej Europy - powiedział Morawiecki po spotkaniu z Zełenskim.



17:58 - Tu (tj. w Polsce i na Ukrainie - red.) pewnie będą decydować się nowe, polityczne losy tej części świata. Myślę, że będzie to już po zwycięstwie Ukrainy i najprawdopodobniej po upadku Władimira Putina - to jest warunek sine qua non - skomentował w rozmowie z TVP Jan Piekło, były ambasador Polski w Kijowie. 17:54 Zdjęcie wykonane tuz po zakończeniu spotkania Zełenskiego z Morawieckim w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W tle widoczny transporter opancerzony Rosomak. Zełenski podpisał dziś umowę za zakup 100 takich maszyn, które są produkowane w Siemianowicach Śląskich.



17:52 Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce ma znaczenie nie tylko polityczne i symboliczne, ale także gospodarcze. Podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim podpisane zostały ważne umowy.



Zełenski i Morawiecki o konkretach gospodarczych. Do polskiego przemysłu popłyną miliardy złotych 17:51 Przywódcy Polski i Ukrainy zaproponowali budowę wspólnych zakładów zbrojeniowych.



17:47 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała zdjęcie ze wspólnego przemówienia Morawieckiego i Zełenskiego.



twitter.com 17:45 Zgodnie z zapowiedziami, w trakcie spotkania Morawieckiego i Zełenskiego została poruszona także kwestia ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. 17:43 Wołodmyr Zełenski oświadczył, że podczas rozmowy z Mateuszem Morawieckim udało się znaleźć rozwiązanie ws. wwożenia do Polski ukraińskiego zboża.



- Znaleźliśmy wyjście. Uważam, że w najbliższych dniach, góra tygodniach, zostanie to rozwiązane (...) Nie może być trudności między tak bliskimi partnerami, przyjaciółmi, jak Polska i Ukraina - oświadczył Zełenski. 17:35 Szef naszego rządu poinformował, że dziś zostało otwarte nowe graniczne przejście kolejowe z Ukrainą: Rawa Ruska-Hrebenne.



Dodał, że Polska wspólnie z Komisją Europejską podjęła działania na rzecz powrotu na Ukrainę dzieci, które zostały porwane przez Rosjan. 17:33 Morawiecki podkreślił, że Kremlowi zależy na podzieleniu Polaków i Ukraińców.



- Apeluję do moich rodaków - bądźcie czujni i ostrożni. Uważajcie na wredną, ruską propagandę. Nie dajmy się podzielić. Ukraińscy żołnierze walczą także o naszą wolność (...) Prawdziwa przyjaźń hartuje się w boju - powiedział Morawiecki. 17:31 - Warszawa i Kijów to dwie stolice wolności. Wierzę, że na tej osi możemy zbudować nową architekturę bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej - kontynuował szef naszego rządu. 17:28 - Ukraina chce przystąpić do NATO i Unii Europejskiej. Polska mocno wspiera te aspiracje. Wiemy, że dzięki temu także my będziemy bezpieczniejsi (...) Europo, miejsce bohaterskiego narodu ukraińskiego jest w NATO i w Unii Europejskiej (..) Jesteście tarczą dla Polski i całej Europy. Niech cała Europa o tym słyszy - powiedział Morawiecki podczas wspólnej konferencji z Zełenskim. 17:22 Właśnie zakończyło się spotkanie w cztery oczy między Mateuszem Morawieckim a Wołodymyrem Zełenskim.



Przywódcy podpisali dwie umowy: o udziale polskich przedsiębiorców w powojennej odbudowie Ukrainy oraz zakupie przez Ukrainę 100 transporterów opancerzonych Rosomak. 17:20 Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Polsce został odznaczony Orderem Orła Białego. To najstarsze i najwyższe polskie odznaczenie państwowe, obecnie bez wątpienia najbardziej honorowe, miało bardzo skomplikowaną historię.



17:15 Do sieci trafiły zdjęcia ze spotkania premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, które rozpoczęło się o godz. 16 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.



16:44 Podczas wizyty w Warszawie Wołodymyrowi Zełenskiemu towarzyszy jego małżonka Ołena.



Pierwsza dama Ukrainy podzieliła się na Twitterze swoimi refleksjami.



- Wizyta w Polsce jest dla mnie niczym odwiedziny u serdecznych przyjaciół. Uważam tak nie tylko dlatego, że podzielamy z Polską te same wartości, ale również ze względu na nasze wspólne zaangażowanie na rzecz ratowania życia ludzi. Razem z koleżanką Agatą Kornhauser-Dudą odbyłyśmy spotkanie z ukraińskimi medykami, którzy szkolą się wraz z polskimi brygadami - skomentowała Ołena Zełenska.



16:40 Szef rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiej Naryszkin kłamliwie oskarżył Polskę o zamiar anektowania zachodniej części Ukrainy. – Czeka na odpowiedni moment, aby przejąć kontrolę – powiedział Naryszkin



Skandaliczne słowa o rzekomych planach Polski. „Warunkiem realizacji jest upadek państwowości ukraińskiej” 16:38 O godz. 19 rozpocznie się spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z marszałek Sejmu Elżbietą Witek. 16:35 O godz. 18 na Zamku Królewskim w Warszawie rozpocznie się wspólne przemówienie prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego.



Wystąpienie będzie miało charakter publiczny. Na pl. Zamkowym zbierają się już tłumy ludzi, które chcą wysłuchać na żywo przywódców Polski i Ukrainy. 16:29 Obecnie trwa rozmowa w cztery oczy pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim a prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.



Po zakończeniu spotkania przywódcy podpiszą dwie ważne umowy pomiędzy naszymi krajami.



Pierwszy dokument będzie stanowić dopuszczenie polskich przedsiębiorców do powojennej odbudowy Ukrainy na preferencyjnych warunkach.



Polscy przedsiębiorcy będą faworyzowani m.in. w ten sposób, że będą mogli pominąć część formalności, które przewiduje ukraińskie prawo.



Warto podkreślić, że proces odbudowy będzie dotyczyć nie tylko branży budowlanej, ale także np. odbudowy systemu bankowego czy ubezpieczeniowego.



Drugi dokument to list intencyjny ws. zakupu przez Ukrainę 100 transporterów opancerzonych Rosomak, produkowanych w Siemianowicach Śląskich. 16:22 - Wspaniale jest widzieć tych dwóch prezydentów i wiedzieć, że nastąpiła już całkowita derusyfikacja Ukrainy. To, czego dokonał prezydent Zełenski - zmobilizował swój naród do walki z najeźdźcą - to jest derusyfikacja Ukrainy. Ona już nie wróci na te tory, które były możliwe jeszcze rok temu. Wiele partii (...) szukało takiego porozumienia z Kremlem. Myślę, że Ukraina ma już wytyczoną drogę do Zachodu, a Polska jest jej ambasadorem - skomentował dla TVP gen. Roman Polko, były dowódca jednostki wojskowej GROM. 16:14 Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że być może Polska przekaże Ukrainie wszystkie poradzieckie myśliwce MiG-29, które znajdują się w arsenale Wojska Polskiego.



- Sądzę, że w przyszłości będziemy w stanie przekazać całą naszą pozostałą jeszcze flotę MiGów-29 Ukrainie, jeżeli będzie jeszcze taka potrzeba - oświadczył Duda na wspólnej konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim. 16:07 "W Warszawie jest dziś dzielny ukraiński Prezydent, który odważnie stanął na czele walki z barbarzyństwem i złem płynącym ze wschodu. Złem, które grozi też nam. Naszą rzeczą jest pomagać, wspierać, mobilizować do konkretnych działań wolny świat. I to Polacy robią doskonale" - skomentował na Twitterze wicepremier Jacek Sasin. 15:58 O godz. 17. rozpocznie się polsko-ukraińskie forum gospodarcze. Oprócz Morawieckiego i Zełenskiego wezmą w nim udział również polscy i ukraińscy przedsiębiorcy.



W trakcie spotkania ma zostać poruszony m.in. wątek ukraińskiego zboża, które trafia do Polski. 15:55 Prezydent Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Zełenskiemu towarzyszył premier Mateusz Morawiecki.



Zgodnie z przyjętym ceremoniałem, przed złożeniem kwiatów orkiestra odegrała hymn Ukrainy. Natomiast po złożenie kwiatów odegrano hymn Polski.



Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że w Grobie Nieznanego Żołnierza spoczywają szczątki żołnierza, które pierwotnie były pochowane na Cmentarzu Obrońców Lwowa.



Ok. godz. 15:30 prezydent Wołodymyr Zełenski wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim złożył znicze pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.



14:16 Wołodymyr Zełenski i jego żona Ołena przyjechali z oficjalną wizytą do Polski. Przy okazji relacjonowania spotkania z Andrzejem Dudą, na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta na Twitterze pojawił się zaskakujący wpis



Zełenski, Duda i jednorożec. Zadziwiający wpis Kancelarii Prezydenta 13:57 Zełenski zaznaczył, że obecnie najtrudniejsza sytuacja na froncie jest w Bachmucie. - Sytuacja jest bardzo złożona, raz ruszamy do przodu, a następnego dnia cofamy się na poprzednie stanowiska. Wróg nie kontroluje Bachmutu - podkreślił prezydent Ukrainy. 13:54 Andrzej Duda zapowiedział, że trwają prace nad nowym traktatem między Polską i Ukrainą. - Chcemy, żeby to było nowe otwarcie. Jesteśmy na etapie zaawansowanych prac. Wierzymy w to, że niedługo będziemy mogli je zamknąć - powiedział. 13:47 – Jesteśmy bardzo wdzięczni zwykłym Polakom, którzy od początku pomagali zwykłym Ukraińcom. (...) Jak wspieraliście nas, po ludzku. Ludzkiego podejścia nigdy Ukraina wam nie zapomni. Nisko się wam za to kłaniamy - powiedział Zełenski. 13:46 - Ukraina jest krajem ciepłym, przyjaznym, a w tej wojnie - bezkompromisowym. Niczego nie oddamy - ani naszych dzieci, ani naszej niepodległości - zaznaczył Zełenski. 13:41 - To bardzo trudne mówić po Andrzeju, o wszystkim już wspomniał - zaczął na konferencji prasowej Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy po raz kolejny podziękował polskiemu prezydentowi, premierowi, rządowi i Polakom "za braterstwo i realną przyjaźń". 13:39 Wizytę w Polsce relacjonuje też w mediach społecznościowych pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska.



- Mamy nadzieję, że nasza wizyta na Zamku Królewskim będzie też symbolem odbudowy Ukrainy, że Ukraina odbuduje się jeszcze piękniejsza i bardziej nowoczesna, niż była przed rosyjską inwazją - zaznaczył Andrzej Duda, zapowiadając kolejny punkt wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie.



twitter.com 13:37 - Obydwaj rozumiemy, że w myśleniu o przyszłości nie możemy zapomnieć o przeszłości, o tych trudnych momentach. (...) Chcemy budować wspólną rozsądną politykę opartą na prawdzie historycznej - zaznaczył Andrzej Duda na konferencji z Wołodymyrem Zełenskim. 13:32 - Jest dla mnie ogromną radością, że mogę dziś powitać w Warszawie prezydenta Zełenskiego z jego małżonką. Chcę wyrazić wdzięczność, bo to jest pierwsza oficjalna wizyta pana prezydenta z małżonką w innym kraju od czasu agresji Rosji. Dziękuję za tę obecność. (...) Wiemy, że musi pan jak najszybciej wrócić do Kijowa, być na posterunku - powiedział Andrzej Duda na konferencji prasowej.



13:30 Rozpoczęła się konferencja prasowa Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego.



„Prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali m. in. o tym jak zachować jedność i wsparcie Zachodu dla Ukrainy. Poruszone zostały także tematy gospodarcze i historyczne" – przekazała Kancelaria Prezydenta po rozmowie przywódców w cztery oczy.



12:13 Z nieoficjalnych ustaleń Onetu wynika, że prezydent Ukrainy spotka się po południu także z grupą samorządowców i polityków opozycji, choć początkowo nie było tego w planach. do rozmowy ma dojść na Zamku Królewskim.



11:48 – Jest naturalna chemia pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą i Wołodomyrem Zełenskim. Empatię można było dostrzec jeszcze przed wojną. Politycy przeprowadzili też dziesiątki rozmów telefonicznych. Więzi osobiste odzwierciedlają więzi narodów, mają wagę – powiedział w Polskim Radiu 24 były szef BBN Paweł Soloch.



11:36 W związku z wizytą prezydenta Ukrainy na ulicach Warszawy są setki policjantów i funkcjonariusze innych służb. Trzeba liczyć się z utrudnieniami.

11:28 Polska znajduje się w pierwszej trójce, a nawet dwójce państw, które najbardziej wspierają Ukrainę w wojnie obronnej przed Rosją – powiedział w ukraińskiej telewizji Ihor Żowkwa, zastępca szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego. 11:20 Prezydenci Polski i Ukrainy udali się na rozmowy.



11:08 Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda powitali w Pałacu Prezydenckim Wołodymyra i Ołenę Zełenskich.



11:01 „Rosja dąży do zniszczenia narodu ukraińskiego poprzez uprowadzanie i przymusową rusyfikację ukraińskich dzieci. Ten przerażający proceder ma charakter masowy i zaplanowany" - wskazał pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żaryn.



10:59 Za kilka minut odbędzie się oficjalne przywitanie ukraińskiej pary prezydenckiej na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. 10:26 W najnowszej aktualizacji sytuacji na froncie brytyjskie ministerstwo obrony zwraca uwagę, że Rosja spodziewa się, że kraje uznawane przez nią za przyjazne, będą finansować jej zadłużenie.

10:17 Premier Mateusz Morawiecki i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpiszą dziś m.in. dokument dotyczący zakupu polskiego sprzętu wojskowego przez Ukrainę.



10:01 Polsat News poinformował, że Wołodymyr Zełenski dotarł już do Warszawy. Przed godz. 10 wraz z ukraińską delegacją pojawił się w hotelu Bristol, znajdującym się tuż obok Pałacu Prezydenckiego, gdzie o godz. 11 przywita go Andrzej Duda.



twitter.com 9:49 W środę i w czwartek odbędą się w Moskwie dwudniowe rozmowy Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. Obaj wezmą udział w posiedzeniu Rady Najwyższej Państwa Związkowego - poinformowała białoruska, państwowa agencja BełTA. 9:17 W wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce odbędzie się też forum gospodarcze z udziałem m.in. ukraińskich i polskich przedsiębiorców. 9:11 Emmanuel Macron i Ursula von der Leyen udają się z wizytą do Chin, gdzie mają zabiegać o zaangażowanie Pekinu w zakończenie wojny w Ukrainie.



9:07 Na placu Zamkowym w Warszawie przygotowania do wizyty Wołodymyra Zełenskiego.



9:01 Władimir Putin zdecydował o zwołaniu spotkania operacyjnego ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Głównym punktem rozmów jest kwestia okupowanych terytoriów Ukrainy.



8:57 Poprzedniej doby funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 20,2 tys. osób, a w odwrotnym kierunku - prawie 27,8 tys.



7:56 Radio Zet ustaliło, że Wołodymyr Zełenski jest w tej chwili w drodze do Rzeszowa. Do Warszawy ma dotrzeć za dwie godziny.

