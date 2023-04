Rosja zwoziła sprzęt na front przez cztery dni. Cały ładunek eksplodował

W nocy z 5 na 6 kwietnia 2023 r. miastem Melitopol w obwodzie zaporoskim wstrząsnęło kilka głośnych eksplozji. Okazało się, że do wybuchu doszło w pobliżu lotniska, na którym znajduje się rosyjska baza wojskowa, w północnej części miasta.

Lojalny wobec władz w Kijowie mer Melitopola poinformował o tym w ogólnonarodowym programie.

– Około 21:30, wczoraj wieczorem, było słychać eksplozje w Melitopolu i we wsi Wesełe w obwodzie melitopolskim. Wcześniejsze informacje wskazywały, że siły wroga w ciągu czterech dni przerzucały tam swój personel i sprzęt – mówił Iwan Fedorow.

Eksplozje w Melitopolu. Rosja pozbawiona sprzętu

– Wróg usiłował przy tym zablokować we wsi telefonię komórkową i Internet, aby uniemożliwić jej mieszkańcom przekazywanie informacji (o rosyjskiej działalności – red.) Siłom Zbrojnym Ukrainy i służbom bezpieczeństwa. Ale nie udało im się tego ukryć – dodał. Burmistrz przypomniał, że eksplozje wstrząsnęły obszarem w pobliżu lotniska Melitopol. Przypomniał, że rosyjskie helikoptery przetransportowały na lotnisko krytyczny ładunek wojskowy dzień przed wybuchami.

Na ulicach okupowanego Melitopola dość często dochodzi do zamachów wymierzonych w prorosyjskich separatystów, którym Rosjanie oddali miasto we władanie. Pod koniec marca doszło do wybuchu, w którym ranny został zastępca szefa miejscowej policji. Informację o przebiegu zamachu potwierdził przekazał wówczas członek prorosyjskiej Głównej Rady Administracyjnej Obwodu Zaporoskiego Władimir Rogow.

Na początku grudnia w Melitopolu doszło do zamachu bombowego na Mykołę Wołyka, wysokiego rangą urzędnika kolaboracyjnych władz. Wypełniony odłamkami ładunek został zamontowany na słupie, który znajdował się w pobliżu wejścia do domu kolaboranta.

