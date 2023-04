Zełenski spotkał się z muzułmanami na froncie. „Nowa tradycja”

Iftar to pierwszy posiłek, który spożywa muzułmanin po zachodzie słońca w okresie ramadanu. W uroczystości z udziałem żołnierzy walczących po stronie Ukrainy wziął udział prezydent Wołodymyr Zełenski. Podczas uroczystego spotkania, które odbyło się po raz pierwszy w tej formule zapowiedział wprowadzenie „nowej tradycji”.

– Dzisiaj rozpoczynamy taką tradycję dla Ukrainy – Iftar na szczeblu oficjalnym, razem z naszymi bohaterami obecnymi wojownikami muzułmańskimi, razem z Medżlisem Tatarów Krymskich, razem z przedstawicielami całej społeczności muzułmańskiej Ukrainy. Ukraina ceni każdego człowieka, każdą społeczność” – zapewnił ukraiński przywódca.

Prezydent podkreślił, że szacunek do różnorodności jest elementem charakteru niepodległej Ukrainy. – I niech ten nasz charakter zawsze nas umacnia i kieruje do dobrych uczynków – dodał. Zełenski zapewnił, że „Ukraina jest wdzięczna muzułmanom w Ukrainie i całej społeczności muzułmańskiej świata, którzy podobnie jak Ukraińcy szukają pokoju i ochrony przed złem”.

– Ukraina zawsze będzie pamiętać o tych, którzy walczą o wolność i bezpieczeństwo na naszym terytorium. Wszystkich nas łączy wiara i żaden z nas nie wie, co czeka go w przyszłości. Mimo to, wszyscy jesteśmy pewni jednego: nie możemy się poddać i dać złamać, nie możemy pozwolić się rozdzielić ani wymazać. Naszym głównym zadaniem jest nie pozwolić, by pozbawiono nas naszych wartości. Idziemy z szacunkiem w imię jedności i w imię wolności – powiedział prezydent.

W mediach społecznościowych ukraińskiego prezydenta pojawiła się relacja w tego wydarzenia. „Pomimo smutku i bólu wojny, niech święty Ramadan będzie dla was promienny! Niech Iftar przyniesie pocieszenie wszystkim na świecie, we wspólnocie muzułmańskiej, gdziekolwiek się teraz znajdujecie. Wielka światowa społeczność muzułmańska zawsze może polegać na Ukrainie, na naszym szacunku i solidarności” – podkreślił Zełenski.

