Macron: Europejczycy nie powinni naśladować USA. Mówił też o Ukrainie

Emmanuel Macron udzielił wspólnego wywiadu francuskiej gazecie Les Echos oraz Politico podczas lotu między Pekinem a miastem Kanton.

Prezydent Francji wypowiadał się na temat Tajwanu. „Najgorsze byłoby myślenie, że my, Europejczycy, musimy stać się naśladowcami w tym temacie i dostosować się do amerykańskiego rytmu lub chińskiej przesady” – cytowało go Politico.

– Europejczycy nie mogą rozwiązać kryzysu na Ukrainie; jak możemy wiarygodnie powiedzieć na Tajwanie: „uważajcie, jeśli zrobicie coś złego, będziemy tam”? Jeśli naprawdę chcemy zwiększyć napięcie, to właśnie w ten sposób – stwierdził Emmanuel Macron.



– Europa musi lepiej finansować swój przemysł obronny, rozwijać energię jądrową i odnawialną oraz zmniejszyć zależność od dolara amerykańskiego, aby ograniczyć zależność od Stanów Zjednoczonych – cytowały go oba źródła.

Macron z delegacją w Chinach. Zaskakujące oświadczenie o wojnie

Macron udał się do Chin z 50-osobową delegacją biznesową, w tym z Airbusem i producentem energii jądrowej EDF (Électricité de France), które podpisały umowy podczas wizyty.

W piątek 7 kwietnia jego doradca powiedział dziennikarzom w Kantonie, że Xi i Macron odbyli podczas swoich spotkań „gęstą i szczerą” dyskusję na temat Tajwanu. – W odczuciu prezydenta powinniśmy uważać, by nie doszło do wypadku lub eskalacji napięć (które mogłyby doprowadzić) do przejścia Chińczyków do ofensywy – powiedział doradca Macrona z Pałacu Elizejskiego.

Tego samego dnia Emmanuel Macron i Xi Jinping wydali wspólne oświadczenie, w którym poruszono m.in. kwestię napaści Rosji na Ukrainę. Jak podkreślał portal Politico, w dokumencie nie znalazły się żadne konkrety na ten temat. Co więcej, nie padło tam nawet słowo „Rosja”.

Politico odnotowuje, że zaledwie kilka godzin po tym, jak Macron opuścił Kanton, Chiny rozpoczęły duże ćwiczenia wojskowe wokół wyspy Tajwan, którą uważają za swoje terytorium, ale USA obiecały uzbroić ją i bronić.

