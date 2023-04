Rosjanin odciął głowę ukraińskiemu żołnierzowi. Szokuje, co zrobił później

Desperacja Rosjan prowadzi do coraz brutalniejszych działań ze strony najeźdźców. We wtorkowy wieczór w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym okupanci zamordowali schwytanego ukraińskiego żołnierza. Więzień krzyczy z bólu. Materiał wideo ukazuje, jak rosyjski żołnierz odcina nożem głowę żyjącego jeszcze mężczyzny.

Brutalne morderstwo Rosjan. Jest odpowiedź kancelarii Zełenskiego

Następnie zbrodniarz pokazuje głowę ukraińskiego żołnierza do kamery i mówi: włóż to do torby i wyślij do dowódcy. Na filmie twarz okupanta, który przeprowadził egzekucję, jest zakryta maską. Nagranie ukazuje też, jak rosyjski żołnierz obecny na miejscu szokującego morderstwa pokazuje przed kamerą kamizelkę kuloodporną innego rozstrzelanego więźnia.

Później rosyjscy żołnierze zabrali ubrania i buty zamordowanego. Materiał ten jest na tyle brutalny, że zdecydowaliśmy, by go nie publikować.

Odciął głowę ukraińskiemu więźniowi. Szokujące nagranie

Choć wideo pojawiło się 11 kwietnia, nie wiadomo, kiedy powstało. Zielone liście na drzewie mogą wskazywać, że do morderstwa doszło jeszcze w ubiegłym roku. Na pojawienie się szokującego nagrania zareagował szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. „Okupanci odpowiedzą za to” – napisał w Telegramie.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy taki przypadek. W marcu Rosjanie brutalnie zamordowali nieuzbrojonego ukraińskiego jeńca wojennego, który powiedział: „Chwała Ukrainie!”. Do sieci wyciekło nagranie, na którym widać, że Rosjanie otworzyli ogień, krzycząc „umrzyj, suko”.

„Za każdą taką zbrodnię wojenną nastąpi kara. Nikt nie może się przed nią ukryć” – napisał wtedy Jermak. Dodał też, że w Rosji zbrodnie wojenne są wybielane propagandą i mitami o „nazistach”. „Zabicie osoby, która została schwytana, jest tego kolejnym przykładem. Jest to również przykład ich narodowej bezwartościowości i słabości” – zaznaczył.

