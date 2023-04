Wojna w Ukrainie. Nie żyje kolejny polski ochotnik, walczący przeciw Rosji

Informację na temat śmierci polskiego ochotnika w Ukrainie podał dziennikarz Onetu Marcin Wyrwał. „Zmarł kolejny polski ochotnik broniący Ukrainy przed rosyjską agresją. To już dziesiąty Polak. Bachmut się broni, ale cena jest ogromna” – przekazał za pośrednictwem Twittera.

Jeżeli informacje dziennikarza się potwierdzą, będzie to kolejna tej wiosny śmierć polskiego ochotnika w Ukrainie. Zaledwie dwa tygodnie temu Michał Dworczyk potwierdzał, że w szpitalu w Dnieprze nie udało się uratować rannego bojownika z naszego kraju. Łącznie w tamtym tragicznym tygodniu zginęło aż trzech Polaków, którzy wspierali armię Ukrainy.

Udało się uratować polskiego wolontariusza

W połowie marca pojawiły się z kolei informacje, że wskutek rosyjskiego ostrzału rakietowego ranny został przynajmniej jeden polski wolontariusz. Do zdarzenia doszło w ukraińskim mieście Czasiw Jar. Polscy wolontariusze dostarczali pomoc humanitarną potrzebującym, kiedy w samochód dostawczy, którym się przemieszczali, uderzyła rosyjska rakieta.

O sprawie poinformował doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy. „Rosyjski pocisk trafił w autobus polskich wolontariuszy, którzy przywieźli pomoc humanitarną do miasta Czasiw Jar. Dwóch ochotników zostało rannych. Jeden z nich został ewakuowany do szpitala w Dnieprze przez Centrum Ratowania Życia. Życzę obojgu pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia” – napisał Anton Geraszczenko.

Jak zapewniał Dworczyk, stan naszego rodaka poprawił się w końcu na tyle, że był on w stanie wrócić przez Lwów do Polski.

Polacy i Rosjanie razem przeciw Putinowi

Z kolei w środę 12 kwietnia Polski Korpus Ochotniczy zamieścił na Telegramie krótki film, pokazujący wspólny trening strzelecki oddziałów z Polski i Rosji. Chodzi o ochotnicze formacje, które wspierają wysiłki Ukrainy, mające poskutkować wyparciem prokremlowskich okupantów.

– Dziś żołnierze Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego wraz z naszymi towarzyszami broni z Polskiego Korpusu Ochotniczego rozpoczęli wspólne ćwiczenia. Już w najbliższym czasie będziemy wspólnie wykonywać zadania bojowe i pomożemy narodowi Ukrainy wyzwolić się od putinowskich psów – przekazał jeden ze zbuntowanych Rosjan w rozmowie z Biełsatem.

W podobnym tonie wypowiadał się anonimowy bojownik z Polski, który na nagraniu zachowuje anonimowość. „Polski Korpus Ochotniczy zaczyna duże zajęcia wraz z naszymi przyjaciółmi z Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego. Zaczynamy poważne treningi i szykujemy się wspólnie do pierwszych zadań bojowych” – mówił.







