Cztery niezwykłe scenariusze wojny, które rozważał wywiad USA. Wśród nich atak Ukrainy na Kreml

Dokument z dnia 24 lutego 2023 r., w którym rozważano niezwykłe scenariusze, zdobył amerykański dziennik „The New York Times”. Analiza przeprowadzona przez Agencję Wywiadu Obronnego rok po rozpoczęciu przez Rosję wojny na pełną skalę zarysowała cztery scenariusze „czarnych łabędzi” i ich ewentualny wpływ na przebieg konfliktu na Ukrainie.

Gazeta podkreśla, że taki typ dokumentu to dość typowy produkt dla służb wywiadowczych. Został zaprojektowany, aby pomóc oficerom wojskowym, politykom lub ustawodawcom przemyśleć możliwe konsekwencje ważnych wydarzeń podczas wyboru różnych opcji.

Hipotetyczne scenariusze obejmują śmierć prezydenta Rosji Władimira Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, zmianę kierownictwa w rosyjskich siłach zbrojnych oraz uderzenie Ukrainy na Kreml. Dokument opisuje, jak każda z tych sytuacji może potencjalnie doprowadzić do eskalacji sytuacji w Ukrainie, negocjacji prowadzących do zakończenia konfliktu lub do braku znaczącego wpływu na przebieg wojny

Jednocześnie opisy możliwych zdarzeń nie zawierają oceny tego, co może być najbardziej prawdopodobne.

Uderzenie Ukrainy na Kreml wśród scenariuszy. Co zrobiłby Putin?

„Jeden z czterech hipotetycznych scenariuszy pokazuje, co może się stać, jeśli Ukraina uderzy na Kreml. Zidentyfikowano szeroki zakres potencjalnych implikacji. Wydarzenie może doprowadzić do eskalacji, a Putin odpowie na publiczne oburzenie, uruchamiając pełną mobilizację wojskową na dużą skalę i rozważenie użycia taktycznej broni nuklearnej. Lub obawy społeczne mogą skłonić go do wynegocjowania rozwiązania wojny” – czytamy.

„Administracja prezydenta USA Joe Bidena była szczególnie zaniepokojona możliwym uderzeniem Ukrainy na Moskwę, ponieważ mogłoby to spowodować dramatyczną eskalację ze strony Rosji. Niebezpieczeństwa związane z takim atakiem ze strony Ukrainy są jednym z powodów, dla których Stany Zjednoczone niechętnie dostarczają Kijowowi rakiety dalekiego zasięgu” – wynika z dokumentu.

