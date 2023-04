Wideo z egzekucji ukraińskiego jeńca. Morawiecki pisze o „imperium zła”

We wtorkowy wieczór w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym było widać, jak Rosjanie zamordowali schwytanego ukraińskiego żołnierza. Więzień krzyczał z bólu. Materiał wideo pokazywał jak rosyjski żołnierz odcina nożem głowę żyjącego jeszcze mężczyzny. Następnie zbrodniarz zbliżył głowę ukraińskiego żołnierza do kamery i powiedział: „włóż to do torby i wyślij do dowódcy”. Film trafił do sieci 11 kwietnia, ale nie wiadomo, kiedy go zarejestrowano.

Ukraiński bloger podzielił się swoim przypuszczeniem, kim może być oprawca. „Rosyjski okupant Jegor Guzenko może mieć związek z brutalną egzekucją ukraińskiego jeńca. W każdym razie aktywnie się do niej odnosi i wcześniej regularnie wzywał do takich represji” – napisał na Telegramie Denys Kazanski. Zamieścił też zrzut ekranu z grafiką, na której widać żołnierza trzymającego odciętą głowę Meduzy. "Nawiązanie do antycznych greckich mitów" – napisał Rosjanin pod grafiką.

Obozrevatel pisze, że Guzenko służył w Siłach Powietrznych Federacji Rosyjskiej, pochodzi ze Stawropola. W 2015 roku wstąpił w szeregi bojówek tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Walczył także w Syrii. Później brał udział w kilku walkach na terenie Federacji Rosyjskiej, a w 2021 roku wystrzelił z pistoletu gazowego w twarz przechodnia w centrum Petersburga. W sieci wojskowy używa pseudonimu „Jegor Kozak”. Jest żonaty, ma troje dzieci.

Film z egzekucji ukraińskiego żołnierza. „Putin buduje Imperium Zła”

Do egzekucji ukraińskiego jeńca odniósł się Wołodymyr Zełenski.

– To nie wypadek. Tak było wcześniej, tak było w Buczy, tysiące razy. Każdy musi zareagować, każdy lider (…) Niczego nie zapomnimy i nie wybaczymy mordercom – mówił prezydent Ukrainy. Glos zabrał również premier Mateusz Morawiecki. Portal Obozrevatel pisze, że SBU wszczęła dochodzenie przedprocesowe w sprawie zbrodni wojennej popełnionej przez rosyjskich najeźdźców.

„Imperium Zła odrodziło się na Wschodzie. Rosyjscy barbarzyńcy zagrażają nie tylko Ukrainie. Zagrażają całej Europie i całemu wolnemu światu. To nie przypadek, zbieg okoliczności, ani impuls maniaka. Putin buduje swoje Imperium Zła od 23 lat, przygotowując się do tego konfliktu. Nowa Europa to rozumie. Czas, aby Stara Europa też to zrozumiała” – napisał po angielsku premier Mateusz Morawiecki.

Rosjanie nie po raz pierwszy dokonali egzekucji na jeńcu. W marcu brutalnie zamordowali nieuzbrojonego ukraińskiego jeńca wojennego, który powiedział: „Chwała Ukrainie!”. Do sieci wyciekło nagranie, na którym widać, że okupanci otworzyli ogień, krzycząc „umrzyj, suko”.

twitterCzytaj też:

Rosjanin odciął głowę ukraińskiemu żołnierzowi. Cyniczny komentarz rzecznika Władimira PutinaCzytaj też:

Obcinanie głów jeńcom. Czy tak ma wyglądać suwerenna Europa prezydenta Macrona?