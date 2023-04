Ciała Ukraińców bez głów i dłoni. Kolejne egzekucje mieli nagrać najemnicy z Grupy Wagnera

Film został opublikowany na prorosyjskim kanale na Telegramie „Sołdat udaczy“ 8 kwietnia. Został nakręcony rzekomo przez rosyjskich najemników z grupy Wagnera i wydaje się przedstawiać zwłoki dwóch ukraińskich żołnierzy leżące na ziemi obok zniszczonego pojazdu wojskowego.

Na filmie słychać głos zza kamery, a dźwięk wydaje się zniekształcony, aby uniemożliwić identyfikację mówiącego.– (Pojazd opancerzony) został roz*** przez minę – mówi głos w języku rosyjskim. Następnie kontynuuje ze śmiechem, najwyraźniej odnosząc się do ciał na ziemi: „Zabili ich. Ktoś do nich podszedł. Podeszli do nich i odcięli im głowy”.

Wydaje się, że martwym żołnierzom odcięto również ręce. Rosyjskie konta w mediach społecznościowych pisały, że wideo zostało nakręcone w pobliżu Bachmutu, gdzie od wielu miesięcy toczą się najbardziej zaciekłe walki z udziałem bojowników z grupy Jewgienija Prigożyna. Stacja CNN, która opisała film, nie była w stanie zlokalizować miejsca widocznego na filmie.

Międzynarodowa grupa śledcza InformNapalm, wywodząca się z Ukrainy, twierdzi, że Rosjanie obcinają głowy Ukraińcom już od 2014 roku. Rosyjscy żołnierze (nie tylko kadyrowcy) mordują w ten sposób swoich jeńców wojennych i cywilnych więźniów. Wcześniej torturują ich i okradają. Według InformNapalm Rosjanie obcinają także głowy kobietom, które najpierw są przez nich gwałcone. Rejestrowanie egzekucji ma służyć jako taktyka odstraszająca rosyjskich żołnierzy przed dezercją.

Brutalna egzekucja na ukraińskim żołnierzu. Potencjalny sprawca wytypowany

11 kwietnia do sieci trafiło szokujące nagranie przedstawiające dekapitację ukraińskiego żołnierza. Ukraiński bloger Denys Kazanski podzielił się swoim przypuszczeniem, kim może być oprawca. „Rosyjski okupant Jegor Guzenko może mieć związek z brutalną egzekucją ukraińskiego jeńca. W każdym razie aktywnie się do niej odnosi i wcześniej regularnie wzywał do takich represji” – napisał na Telegramie Kazanski. Zamieścił też zrzut ekranu z grafiką, na której widać żołnierza trzymającego odciętą głowę Meduzy. „Nawiązanie do antycznych greckich mitów” – napisał Rosjanin pod grafiką.

