Rosjanin odciął głowę ukraińskiemu żołnierzowi. Prezydent Czech o „barbarzyńskim nagraniu”

W sieci pojawił się film z rosyjskim żołnierzem w masce, który nożem odciął głowę ukraińskiemu jeńcowi, kiedy ten jeszcze żył. Sprawca zbliżył głowę do kamery i powiedział, aby wysłać ją do dowódcy ukraińskiego żołnierza. Okolica sugeruje, że wideo zostało zarejestrowane latem 2022 r. Wołodymyr Zełenski komentując nagranie powiedział, że „nie był to przypadek”. Prezydent Ukrainy domagał się reakcji od „każdego lidera”. Na jego apel odpowiedział m.in. Mateusz Morawiecki.

Film z egzekucją ukraińskiego żołnierza skomentował również prezydent Czech, który uczestniczył w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Państwa po raz pierwszy od swojego zaprzysiężenia 9 marca. Petr Pavel zaznaczył, że jeśli autentyczność „barbarzyńskiego wideo zostanie potwierdzona, wówczas Rosja zostanie postawiona na równi z Państwem Islamskim”.

Prezydent Czech odpowiedział na apel Wołodymyra Zełenskiego. „Musimy to zdecydowanie potępić”

Czeski przywódca kontynuował, że rosyjskie wojska popełniły wiele okrucieństw, które zostały zweryfikowane, a na które nie ma miejsca w XXI wieku. Pavel swoje uwagi zamieścił także w mediach społecznościowych. Dodał, że „sprawa musi zostać zdecydowanie potępiona”. Państwo Islamskie w przeszłości także zamieszczało filmy z Iraku oraz Syrii, na których pokazywano ścinanie głów jeńcom.

Prezydent Czech nie był jedynym, który porównał Rosję do ISIS. Minister spraw zagranicznych Ukrainy ocenił, że Moskwa jest jeszcze gorsza. Dmytro Kułeba dodatkowo stwierdził, że absurdem jest przewodniczenie przez Rosję Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. „Rosyjscy terroryści muszą zostać wyrzuceni z Ukrainy i ONZ oraz pociągnięci do odpowiedzialności za swoje zbrodnie” – skomentował szef ukraińskiej dyplomacji.

