Rosyjskie obiekty wojskowe na mapach Google. Co widać na lotniskach i w portach?

Liczący około miliona mieszkańców obwód kaliningradzki jest jednym z najbardziej zmilitaryzowanych regionów świata. Co trzeci z obywateli tej rosyjskiej enklawy jest wojskowym, funkcjonariuszem sił bezpieczeństwa, pracownikiem cywilnym lub krewnym któregoś z reprezentantów rosyjskich struktur siłowych.

I.pl pisze, że w Bałtyjsku stacjonuje Flota Bałtycka (jedna z czterech rosyjskich flot, ma blisko czterech tysięcy marynarzy i 50 okrętów). Oprócz marynarzy w obwodzie stacjonuje najmniej 20 tysięcy żołnierzy (są to dane szacunkowe. Osiem lat temu Rosja zawiesiła jednostronnie umowę z należącą do NATO Litwy o wzajemnej inspekcji ruchów wojsk).

Na zdjęciach satelitarnych Google Maps widać wiele obiektów wojskowych znajdujących się z obwodem graniczącym z Polską.

Wśród nich jest m.in. port w Bałtyjsku.

Na zdjęciu widać największe poduszkowce na świecie typu Żubr.

Na tym zdjęciu satelitarnym uchwycono bazę lotniczą Floty Bałtyckiej w Donskoje.

Poniżej koszary korpusu kadetów w Gusiewie.

Na zdjęciu baza lotnicza w Czkałowsku.

Szantaż wobec Polaków w Kaliningradzie

Na początku marca 2023 roku minister w KPRM wskazał, że rosyjskie służby wykorzystują wizyty Polaków w obwodzie kaliningradzkim do działań mających na celu pozyskanie informacji wywiadowczych. Stanisław Żaryn wskazał, że Rosjanie m.in. stosują miękki szantaż i starają się wzbudzać strach wśród Polaków. Zastępca ministra-koordynatora służb specjalnych mówił, że coraz częściej dochodzi tam do prób przesłuchiwania Polaków przez funkcjonariuszy rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Celem jest zdobycie informacji, co Polacy robią w obwodzie kaliningradzkim.

