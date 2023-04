Niespodziewana wizyta w Kijowie. Są pierwsze zdjęcia!

Ukraińskie media w czwartek 20 kwietnia opublikowały zdjęcia, na których widać szefa NATO Jensa Stoltenberga w Kijowie, na Placu Michajliwskim w centrum stolicy. W środę Stoltenberg przebywał w Brukseli i spotkał się z prezydentem Czech Peterem Pavelem w kwaterze głównej NATO. Dzień wcześniej zapowiadał z kolei, że zachodni sojusznicy nie zrezygnują ze wspierania Kijowa mimo gróźb nuklearnych Rosji.

Wizyta Jensa Stoltenberga nie była wcześniej zapowiadana. W podobny sposób – znienacka – w Kijowie w przededniu rocznicy wybuchu wojny pojawił się prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

Stoltenberg: Nie damy się zastraszyć Rosji

W trakcie wystąpienia na forum NATO 18 kwietnia Jens Stoltenberg podkreślał, że Rosja dąży do podważenia podstaw międzynarodowego systemu bezpieczeństwa ignorując porozumienia o kontroli broni. – Kreml wybrał demontaż kontroli zbrojeń i osłabienie stabilności strategicznej. Zawieszając swój udział w traktacie New START. Nie przestrzegając traktatu INF. Zwiększając prowokacyjną retorykę nuklearną. I grożąc rozmieszczeniem taktycznej broni jądrowej na Białorusi. To są nieodpowiedzialne działania. Mają na celu odstraszenie sojuszników NATO od wspierania Ukrainy – wyliczał Stoltenberg. Szef NATO dodał, że choć sojusz traktuje groźby Rosji poważnie to nie da się zastraszyć.

– Rosja jest najbardziej bezpośrednim zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Ale szerszy krajobraz globalnego bezpieczeństwa jest również niepokojący. Chiny gwałtownie zwiększają swój arsenał nuklearny bez żadnej przejrzystości co do swoich możliwości. Iran i Korea Północna bezczelnie rozwijają własne programy nuklearne i systemy ich przenoszenia – wyliczał.

