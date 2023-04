Rosja przejmie kontrolę nad ukraińskim niebem? Niepokojące doniesienia

Dziennikarze „The Times” rozmawiali z ukraińskimi wojskowymi, którzy zauważyli, że Rosja ma technologię lepszej obrony przed pociskami ziemia-powietrze.

„Użyliśmy przeciw nim również pocisków przeciwpancernych, co powstrzymało ich przed wysłaniem helikopterów daleko na nasze terytorium, ponieważ bali się, że zostaną trafieni. Ale teraz Rosjanie wiedzą, że kończy nam się amunicja i stają się odważniejsi. Każdego dnia przybywa coraz więcej helikopterów i samolotów, a oni zaczynają zdawać sobie sprawę, że nie możemy ich powstrzymać” – można przeczytać w publikacji.

Wyciek dokumentów Pentagonu. Ukraina osłabiona przed ofensywą



Ściśle tajne dokumenty Pentagonu ujawniły ostatnio słabości armii ukraińskiej. Sugerują one między innymi, że Ukrainie brakuje środków przeciwlotniczych do tego stopnia, że już w maju może stracić kontrolę nad swoim niebem na rzecz Rosji, właśnie wtedy, gdy przygotowuje się do ofensywy lądowej w celu odzyskania utraconego terytorium.

Z dokumentów, które wyciekły, wynika, że Rosja udoskonaliła swoją radziecką bombę FAB-500, dodając jej skrzydła i system GPS. Dzięki temu może być ona zrzucona z samolotu wojskowego i dolecieć do zamierzonego celu bez wchodzenia samolotu we wrogą przestrzeń powietrzną lub znalezienia się pod ostrzałem. To właśnie taka bomba zrzucona z samolotu Su-34, spowodowała przypadkowe uderzenie w rosyjskie miasto Biełgorod, w wyniku którego ranne zostały co najmniej trzy osoby.

Ukraińscy wojskowi zastanawiają się, jak zapewnić żołnierzom osłonę powietrzną podczas ofensywy. Sojusznicy Ukrainy nie odpowiedzieli jeszcze na jej prośby o samoloty F-16. W sobotę rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat ponowił apel do sojuszników.

– Mamy całe spektrum zachodniego uzbrojenia obiecanego przez partnerów. Żeby układanka się złożyła, trzeba do niej dodać jeszcze F-16. Oczywiście, oczekują tego piloci i cała Ukraina – powiedział.

