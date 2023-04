Zmasowany atak Rosjan na Ukrainę. Do Kijowa przyjechała zagraniczna delegacja

W piątkowy poranek (28 kwietnia) do Ukrainy przybyli Zuzana Czaputova i Petr Pavel. W Niemiszajewie prezydentów przywitał ambasador Czech w Ukrainie. Politycy odwiedzili miasta w obwodzie kijowskim, które na kilka miesięcy stały się celem rosyjskich ataków. W planach wizyty jest m.in. spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim.

Prezydenci Czech i Słowacji w Ukrainie

Prezydent Czech zamieścił na swoim profilu na Twitterze zdjęcia, które zostały najprawdopodobniej wykonane w Borodziance. Zuzana Caputova i ja uważamy, że wolność i sprawiedliwość to najwyższe wartości. Ciężko jest patrzeć na to, że Ukraińcy płacą za nie najwyższą cenę, przelewając krew i tracąc życie swoich obywateli. Konieczność przeciwstawienia się agresorowi to coś, co nas łączy – stwierdził czeski przywódca.

Prezydent Słowacji podkreśliła, że wspólna wizyta z Petrem Pavelem potwierdza nową erę w stosunkach czesko-słowackich. – Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem. Nasze przesłanie jest jasne: z Ukrainą łączą nas nie tylko granice i wspólna przeszłość, ale i wspólna przyszłość – stwierdziła. – Haniebny atak na ukraińskie miasta, wśród których są Humań i Dniepr, w wyniku którego zginęli niewinni ludzie, przypomina nam o tym, że nie możemy odwracać wzroku – dodała.

Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak Rosjan

Tymczasem Rosjanie nie ustają w atakach na ukraińskie wsie i miasta. W wyniku ostrzału Dniepru zginęła kobieta i trzyletnie dziecko. Do 14 wzrosła liczba ofiar po tym jak jeden z wieżowców w Humaniu w obwodzie czerkaskim. został ostrzelany. W sumie zniszczonych zostało około 10 wielopiętrowych budynków mieszkalnych.

Głównodowodzący sił zbrojnych Ukrainy poinformował, że łącznie w nocy i nad radem ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła w sumie 21 spośród 23 rakiet manewrujących. Tylko nad Kijowem strącono 11 rakiet oraz 2 drony.

– Każdy taki atak, każde zło wyrządzone naszemu krajowi i jego mieszkańcom tylko przybliża terrorystyczne państwo do porażki i kary. Oni myślą, że jest odwrotnie, ale to nieprawda. Nie zapomnimy o żadnej zbrodni i nie pozwolimy żadnemu okupantowi uniknąć odpowiedzialności – komentował Wołodymyr Zełenski.

