Kiedy Ukraińcy przystąpią do kontrofensywy? Ważna deklaracja Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w sobotę fińskimi, szwedzkimi, duńskimi i norweskimi dziennikarzami. W czasie rozmowy mówił o aktualnej sytuacji na froncie i spodziewanej, ukraińskiej ofensywie.

Zełenski: To jest druga część wojny

– Wierzę, że z każdym dniem oni (Rosjanie – red.) będą słabnąć, a my będziemy mieć coraz większe szanse. Oni już zmienili taktykę, już myślą o obronie terytoriów, które okupują. To kolejna część tej wojny, dla nas też trudna – powiedział Zełenski, cytowany przez "Ukraińską Prawdę".

Prezydent ocenił, że rosyjska „wytrwałość na polu bitwy, która była na początku, została przełamana” przez siły ukraińskie. – (Rosanie – red.) Dziś okopują się, tworzą linie obronne. To będzie dla nas trudne, będzie bardzo trudne, ale to jest druga część wojny, w której zamierzamy przejąć inicjatywę – zapowiedział ukraiński przywódca.

Zełenski zwrócił uwagę, że ukraińskiej kontrofensywie nie pomagają wycieki informacji do mediów, które co jakiś czas mają miejsce. – Czasami pojawiają się informacje w tej, czy innej prasie, i to nie tylko w prasie rosyjskiej. To nie pomaga. Czy to nas powstrzyma? Nie, nawet jeśli pojawia się codziennie. Nadal będziemy iść do przodu i na pewno wygramy – przekonywał

Ukraińcy szykują się do kontrofensywy

Zełenski przyznał w rozmowie ze skandynawskimi dziennikarzami, że Ukraina przygotowuje się do kontrofensywy, ale zaznaczył, że nie jest w stanie powiedzieć, kiedy do niej dojdzie. – Kontrofensywa nadejdzie i mam nadzieję, że odzyskamy nasze terytoria, okupowane obecnie przez Rosję. Wiele jednak zależy od dostaw różnych rodzajów broni. Szczerze mówiąc zwracamy też uwagę na warunki pogodowe – powiedział. Podkreślił też, że chcą „ocalić jak najwięcej istnień ludzkich, więc broń jest kluczowa”.

Jednocześnie ukraiński przywódca przyznał, że przekazanie przez Zachód Kijowowi myśliwców F-16 „bardzo by pomogło” ukraińskiej armii, ale wskazał też, że „Ukraina nie może zwlekać z odzyskaniem swoich terytoriów” do tego momentu. – Nie będziemy tak zwlekać i zaczniemy, zanim będziemy mieli F-16 lub coś innego – powiedział Zełenski.

