Władimir Putin stanie przed sądem? Prezydent Ukrainy ujawnił, kiedy to się stanie

Wołodymyr Zełenski 4 maja przebywa z wizytą w Holandii. Prezydent Ukrainy w Hadze wygłosił przemówienie do narodu holenderskiego, środowisk politycznych i eksperckich oraz instytucji międzynarodowych. Zełenski na wstępie podziękował za uwagę i szacunek dla Ukrainy, które odczuł podczas wizyty w Holandii. Ukraiński prezydent swoje wstąpienie zaczął od takich wartości jak wolność i sprawiedliwość.

Prezydent Ukrainy w Holandii: Chcemy zobaczyć Władimira Putina w Hadze

– Oczywiście, wszyscy chcemy zobaczyć w Hadze innego Wołodymyra, który zasługuje na to, aby za swoje przestępcze działania zostać tutaj skazanym, w stolicy międzynarodowego prawa – mówił Zełenski. Prezydent Ukrainy w swojej wypowiedzi nawiązał do Władimira Putina. Zełenski użył gry słów. Wołodymyr po ukraińsku i Władimir po rosyjsku to jedno i to samo imię.

Ukraiński przywódca był przekonany, że jego rosyjski odpowiednik stanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, kiedy Ukraina zwycięży. – Wygramy nie tylko na polu bitwy, nie tylko w walce z tą agresją – dodał Zełenski. Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, jak inne państwa z całego świata się jednoczą, aby pomóc Ukrainie w obronie przed rosyjskim najeźdźcom. Zełenski podziękował Holendrom m.in. za przekazaną broń.

Wołodymyr Zełenski o zbrodniach wojennych Rosjan

Przywódca Ukrainy zwrócił uwagę, że sprawcy wojny w większości przypadków mają poczucie, że pozostaną bezkarni, stąd konieczne jest rozliczenie Rosjan. Zełenski podał, że tylko w kwietniu rosyjscy agresorzy popełnili 6 139 zbrodni wojennych, co przełożyło się na śmierć 207 cywilów, w tym 11 dzieci. Kolejne 417 osób, w tym 17 dzieci zostało rannych. Ukraiński prezydent przypomniał, że wojna trwa już 15 miesięcy.

Zełenski kontynuował, że jedynie w środę 3 maja Rosjanie w obwodzie chersońskim zabili 23 cywilów i ranili kolejnych 49. Przywódca Ukrainy podkreślił, że wszystko zaczęło się od okupacji Krymu i wojny w Donbasie. Zaznaczył także, że to rosyjską bronią w 2014 r. zestrzelono lecący z Amsterdamu samolot MH17 z 283 pasażerami na pokładzie. Zełenski podsumował, że wszystko wydarzyło się z powodu rosyjskiej zbrodni agresji i sprawcy muszą zostać osądzeni przed międzynarodowym trybunałem.

