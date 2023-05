Duży pożar w Rosji. Płonie wojskowe Biuro Rejestracji i Rekrutacji

O pożarze w Wałdaju donosi m.in. ukraińska agencja informacyjna Ukrinform. Jak czytamy w komunikacie, płonie obóz wojskowy, a konkretniej budynek przeznaczony do zadań związanych z mobilizacją nowych żołnierzy. Do mediów społecznościowych trafiło nagranie, pokazujące sporych rozmiarów budynek, trawiony przez ogień.

Według dostępnych relacji, początkowo płomienie objęły drewnianą dobudówkę, a następnie przeszły na główny gmach Biura Rejestracji i Rekrutacji. Oficjalnych przyczyn pożaru jak dotąd brak. Rosyjskie źródła, których nie da się potwierdzić, mówią o możliwym zwarciu. To jednak częste wytłumaczenie, podawane przez rosyjskich urzędników w celu zatajenia podpaleń i innych podobnych aktów sabotażu.

Pożar w fabryce sprzętu wojskowego w Rosji

Do podobnej sytuacji doszło w ubiegłą sobotę, kiedy doszło do pożaru na terenie fabryki Motowilicze, w rosyjskim mieście Perm. Warto podkreślić, że znajduje się tam jedyny zakład w Rosji, gdzie produkowane są wieloprowadnicowe systemy rakietowe. Rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych informowało wówczas, że służby otrzymały informację o pożarze o godzinie 20.08 czasu miejscowego. Według „Kommersanta” w ogniu stanęła stacja transformatorowa. Do sieci trafiły zdjęcia i nagrania, na których widać było kłęby czarnego dymu widoczne z różnych części miasta.

Ogień objął powierzchnię 10 metrów kwadratowych. W akcji gaśniczej wzięło udział 37 osób i dziesięć jednostek sprzętu. "Kommersant" podał, że stacja transformatorowa należała do kotłowni VK-2, czyli spółki zależnej MZ – Teplo-M LLC. Według źródeł gazety. pożar nie miał wpływu na zasilanie kotłowni.

„Dzisiaj w stacji transformatorowej na terenie przedsiębiorstwa wybuchł pożar. Ogień został szybko opanowany przez specjalistów Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, którzy udali się na miejsce” – poinformowały służby prasowe fabryki Motowilicze.

