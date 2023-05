Prigożyn grozi Francji i Macronowi. „Możemy szczypcami usunąć im zgniłe zęby”

W ubiegły wtorek, 9 maja, izba niższa parlamentu Francji przyjęła rezolucję, która wzywa władze Unii Europejskiej do oficjalnego uznania Grupy Wagnera za organizację terrorystyczną.

Współautor rezolucji ws. Grupy Wagnera: To nie są tylko najemnicy

Na unijnej liście tego rodzaju zagrożeń figuruje obecnie ok. dwadzieścia organizacji. Wśród nich znajduje się m.in. Al-Kaida, Państwo Islamskie, Hamas, Partia Pracujących Kurdystanu czy Komunistyczna Partia Filipin.

Lista została utworzona kilka miesięcy po zamachach z 11 września 2001 r., przeprowadzonych przez islamskich fundamentalistów na terytorium Stanów Zjednoczonych.

— Rezolucja ta i jej europejski zasięg mają na celu wzmocnienie narzędzi prawnych przeciwko Grupie Wagnera. Wpisanie jej na unijną listę miałoby wpływ na wszystkie podmioty, w tym banki, które umożliwiają jej działalność (...) To nie są tylko najemnicy, jest w nich wola masakrowania cywilów dla zysków politycznych, aby zdestabilizować instytucje — skomentował w rozmowie z portalem Politico Benjamin Haddad, poseł Odrodzenia – partii Emmanuela Macrona – i jeden z autorów rezolucji.

Prigożyn wygraża się władzom Francji

Właściciel Grupy Wagnera – Jewgienij Prigożyn – opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym ostro zaatakował zarówno Francję, jak i jej prezydenta.

„Macron uznał, że Grupa Wagnera to organizacja terrorystyczna, tymczasem w wielu krajach świata Grupa Wagnera ratuje ogromną liczbę ludzi z francuskich i amerykańskich rąk. I ratuje ich więźniów, których sami mordują (...) Więc jeśli będą otwierać usta, aby w ich języku nie było już zgnilizny, to my możemy szczypcami usunąć im zgniłe zęby. I Macronowi, i wszystkim, którzy wydobywają z siebie różnego rodzaju chorobliwe plugastwa” — czytamy w oświadczeniu.

Prigożyn wspomina o misji francuskiej Legii Cudzoziemskiej

Prigożyn zarzucił władzom w Paryżu, że w Republice Środkowoafrykańskiej – gdzie od 2017 r. działa Grupa Wagnera – do niedawna stacjonowali także żołnierze francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Wyjaśnijmy, że legioniści brali udział w operacji przeciwko dżihadystom.

„Uratowaliśmy cały kraj, uratowaliśmy dziesiątki tysięcy istnień ludzkich z rąk bandytów, terrorystów, a co najważniejsze z rąk Francuzów” — napisał właściciel Grupy Wagnera.

