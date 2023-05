Starcie ukraińskiego i rosyjskiego drona. Do sieci trafiło nagranie

Napaść Rosji na Ukrainę to pierwszy konflikt w historii, w którym obie strony używają dronów na szeroką skalę.

Nowoczesna armia nie może obejść się bez dronów

Wnioski analityków wojskowych na temat roli tych bezzałogowych maszyn są jednoznaczne. Drony stanowią jeden z kluczowych elementów arsenału na współczesnym polu walki.

Okazały się nie tylko niezwykle skuteczne i względnie tanie w produkcji, ale co najważniejsze umożliwiają one oszczędzanie życia własnych żołnierzy.

Pojedynek dronów w obwodzie donieckim

Do sieci trafiło właśnie nagranie, dokumentujące pojedynek między ukraińskim a rosyjskim dronem. Do sytuacji doszło w obwodzie donieckim. Przypomnijmy, że od kilku miesięcy toczą się tam najbardziej zacięte walki na całym froncie. To właśnie w tej części Ukrainy znajdują się miejscowości Bachmut, Sołedar i Wuhłedar.

Nagranie opublikował analityk amerykańskiej organizacji CNA, która zajmuje się kwestiami związanymi z bezpieczeństwem. Zdaniem analityka, ukraiński dron wyszedł zwycięsko z pojedynku.

„Grupa ukraińskich żołnierzy, którzy operowali dronem Mavic, zauważyła w pobliżu rosyjskiego drona Matrice 300 RTK. Wzięła udział w pojedynku, skutecznie strącając wrogą maszynę” – zrelacjonował analityk.

Zbliża się kontrofensywa Ukrainy

Ukraińska armia szykuje się do kontrofensywy, której celem będzie wyzwolenie jak największej powierzchni okupowanych przez Rosję terytoriów. Wiele wskazuje na to, że głównym kierunkiem natarcia będzie okupowana część obwodu zaporoskiego.

Wypchnięcie najeźdźców z tej części Ukrainy spowodowałoby bowiem przecięcie korytarza lądowego, który łączy Półwysep Krymski z Donbasem i Rosją.

Analitycy podkreślają, że powodzenie kontrofensywy może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego dostarczania broni Ukrainie przez kraje Zachodu. W razie porażki, zachodnie rządy mogą zacząć naciskać na Kijów, aby rozpoczął pertraktacje pokojowe z Moskwą.

