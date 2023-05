Daniłow odpowiada na groźby Kremla. „Dla Rosji najgorsze dopiero się zaczyna”

„Wszelkie rosyjskie próby zastraszania Ukraińców i świata. «odpowiednią odpowiedzią» są rozmowami z samym sobą. Wszystko, co Putin mógł wykorzystać, wykorzystał. A dla Rosji najgorsze dopiero się zaczyna” – oświadczył w piątek na Twitterze sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) Ołeksij Daniłow.

W dalszej części wpisu przedstawiciel ukraińskich władz stwierdził, że „Federacja Rosyjska bez rozwoju i inwestycji Zachodu jest fałszywym krajem”. „Na Rosjan czeka wiele «przyjemnych» spotkań z zaawansowanymi technologiami… i to nie będą smartfony” – ostrzegł Daniłow w mediach społecznościowych.

Ukraina otrzymała pociski Storm Shadow

W czwartek minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace potwierdził, że Brytyjczycy dostarczają Ukrainie pociski manewrujące Storm Shadow, których zasięg wynosi od 250 do nawet 400 kilometrów. Mogą one przyczynić się do powodzenia ukraińskiej kontrofensywy. – Dzisiaj mogę potwierdzić, że Wielka Brytania przekazuje Ukrainie pociski Storm Shadow. To pociski dalekiego zasięgu, przeznaczone wyłącznie do precyzyjnych uderzeń konwencjonalnych. Uzupełniają one już dostępne systemy dalekiego zasięgu, w tym pociski HIMARS i Harpoon – oświadczył Ben Wallace.

Ukraińskie władze od dawna apelowały do Zachodu o przekazanie tego typu pocisków. Z kolei Kreml wielokrotnie ostrzegał, że dostarczenie ukraińskiej armii wspomnianej broni będzie stanowić przekroczenie „czerwonej linii”. – Ukraina ma prawo się bronić. Użycie pocisków Storm Shadow pozwoli Ukrainie odeprzeć siły rosyjskie, które stacjonują na suwerennym terytorium Ukrainy – powiedział brytyjski minister obrony.

Kreml zagroził „odpowiednią reakcją”

W odpowiedzi na doniesienia o przekazaniu Ukrainye pocisków Storm Shadow rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja jest to tego „bardzo negatywnie nastawiona” i zagroził, że „konieczna będzie odpowiednia reakcja”. Nie doprecyzował jednak, co przez to rozumie.

Czytaj też:

Zaostrza się napięcie miedzy Prigożynem i Szojgu. Szef Grupy Wagnera opublikował wezwanieCzytaj też:

Silna eksplozja w Melitopolu. Ładunek był w śmietniku