Ukraińcy nacierają mimo „zaciekłego oporu” Rosjan. Nowe informacje z Bachmutu

Rzecznik Wschodniej Grupy Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty przekazał w poniedziałek na antenie ogólnokrajowej, ukraińskiej telewizji, że w ciągu ostatnich dwóch dni ukraińska armia posunęła się na flance wokół Bachmutu na odległość od 350 metrów do 2 kilometrów w niektórych miejscach.

Trwają walki o Bachmut

– Jednak wróg stawia zaciekły opór. W ciągu dzisiejszego dnia na froncie w Bachmucie doszło do 34 starć, a siły wroga użyły różnego rodzaju artylerii i innych systemów uzbrojenia do ataku na (ukraińskie – red.) pozycje 479 razy. Tam były cztery (rosyjskie – red.) naloty – relacjonował Czerewaty, cytowany przez agencję Interfax-Ukraine. Przedstawiciel armii przekazał też, że strona ukraińska zabiła 149 rosyjskich żołnierzy, a 160 zostało rannych w walkach. Wzięli też w niewolę sześciu rosyjskich jeńców.

Z relacji rzecznika wynika, że siły ukraińskie uszkodziły dwa rosyjskie bojowe wozy piechoty, dwa pojazdy opancerzone i trzy bezzałogowce. Udało im się też uderzyć w polowy skład rosyjskiej amunicji.

„Punkt zwrotny”

Czerewaty podkreślił jednak, że siły rosyjskie nie ustają w próbach zdobycia Bachmutu. – Wróg próbuje zdobyć samo miasto, podejmując w tym celu niesamowite wysiłki – powiedział. Jednocześnie zapewnił, że ukraińscy żołnierze „utrzymują tam obronę, wykazując szczyt odwagi, waleczności, wytrzymałości i pomysłowości”. – Gdy tylko nadarza się okazja do zaatakowania sił wroga na flankach, robią to. Wszystko to jest częścią wielomiesięcznej operacji obronnej mającej na celu wyczerpanie wroga – powiedział.

– Bachmut jest teraz zasadniczo w pewnym sensie punktem zwrotnym. Punktem, w którym zostanie rozstrzygnięta (przyszłość) tego konfliktu: jeśli wróg nie uzupełni tam swoich sił, po prostu go zniszczymy – zapowiedział Czerewaty.

Tymczasem w niedzielę rosyjskie ministerstwo obrony potwierdziło, że dwaj wyżsi rosyjscy oficerowie wojskowi – płk Wiaczesław Makarow i płk Jewgienij Browko – zginęli w akcji, prowadząc rosyjskie wojska w obwodzie donieckim.

