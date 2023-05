Węgry blokują kolejną transzę pomocy dla Ukrainy i sankcje. Stawiają warunek

Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) umieściła największy węgierski bank komercyjny OTP na liście międzynarodowych sponsorów wojny na początku maja. Decyzja była związana z tym, że bank nadal działa w Rosji.

Węgry blokują pomoc dla Ukrainy i kolejne sankcje

– Chciałbym jasno powiedzieć, że dopóki Ukraina utrzymuje OTP na liście międzynarodowych sponsorów wojny, Węgry nie mogą zgodzić się na decyzje, które wymagałyby od Unii Europejskiej i jej państw członkowskich dalszych poświęceń gospodarczych i finansowych – powiedział minister spraw zagranicznych i handlu Peter Szijjarto.

Przedstawiciel władz w Budapeszcie oświadczył, że węgierski rząd nie poprze kolejnych sankcji również z powodu ograniczeń, które Unia Europejska chce nałożyć na osiem chińskich firm, co według niego pogorszy relacje z Pekinem.

Oświadczenie rzecznika rządu Orbana

O tym, że Węgry nie wyraziły zgody na wypłatę kolejnej transzy wsparcia wojskowego dla Ukrainy w ramach unijnego Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju poinformowało we wtorek, w odpowiedzi na pytania Reutersa, biuro rzecznika węgierskiego rządu.

„Węgry nie zgadzają się z faktem, że Unia Europejska, wraz z innymi istniejącymi narzędziami, korzysta z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju wyłącznie w odniesieniu do Ukrainy, ponieważ nie pozwala to na skierowanie wystarczających środków na promowanie interesów UE w innych obszarach” – napisano w oświadczeniu. Węgierski rząd wskazał, że wspomniane inne obszary to choćby Bałkany lub Afryka Północna. „Dla węgierskiego rządu kluczowe jest wyjaśnienie tych kwestii, dlatego nie wyraził on zgody na wypłatę kolejnej transzy z EPF” – dodano.

Ósma transza unijnej pomocy

Unia Europejska przekazała do tej pory, w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, łącznie około 3,6 mld euro na wsparcie wojskowe dla Ukrainy w związku z rosyjską inwazją. Ósma transza pomocy o wartości 500 mln euro ma być przeznaczona na broń.

Z kolei Węgry odmówiły przekazania Kijowowi jakiegokolwiek sprzętu wojskowego. Budapeszt krytykował też wielokrotnie sankcje wobec Rosji.

