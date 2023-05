Wojna w Ukrainie. Rosjanie skonstruowali „potwora” z muzealnym działem

Rosjanie przytwierdzili do czołgu muzealne działo z lat 50. ubiegłego stulecia i wykorzystali je do walki na ukraińskim froncie. To kolejny przykład zdumiewającej konstrukcji, którą próbują wypełnić braki w magazynach sprzętu wojskowego.

„Rosyjscy najeźdźcy zainstalowali na czołgu T-54 działo przeciwlotnicze S-60 kalibru 57 mm” – zwrócił uwagę na Telegramie ekspert wojskowy Aleksander Kowalenko. Do wpisu dołączył też zdjęcie „wynalazku” rosyjskich żołnierzy. Absurdalny pomysł rosyjskich żołnierzy „Boję się zapytać dlaczego, bo mogę otrzymać bardzo przemyślaną i rozsądną odpowiedź, która zniszczy mój wewnętrzny wszechświat i sprawi, że istnienie na tym świecie nie będzie miało sensu!” – dodał kpiąco. Na zdjęciu widać, jak podaje Unian, że z czołgu T-54 usunięto wieżę, a na jej miejsce zamontowano platformę z działem przeciwlotniczym S-60. Agencja podkreśla, że to ewidentnie konstrukcja „domowej” roboty. Działa S-60 były produkowano w latach 1950-1957, a produkcję czołgów T-54 rozpoczęto w 1945 roku. Nie pierwsze takie praktyki Rosjan Agencja Unian zwraca uwagę, że to już wcześniej na froncie wielokrotnie zauważono, że Rosjanie próbują składać czołgi z niepasujących do siebie elementów, aby w ten sposób zrekompensować braki w wyposażeniu. Kowalenko pisał na przykład o czołgu T-55, chronionym od góry dwoma zestawami sprężyn od łóżka polowego, a także o ciągniku artyleryjskim z 1969 roku z zainstalowanym działem okrętowym. W marcu brytyjski wywiad wskazywał w swoim codziennym raporcie dotyczącym sytuacji na froncie, że z powodu braków amunicji po stronie Rosjan coraz częściej ma dochodzić do „walk wręcz”. Pod koniec lutego rosyjscy rezerwiści informowali, że otrzymali rozkaz szturmu na ukraińskie umocnienia uzbrojeni tylko w „broń palną i łopaty”. Na braki sprzętu i amunicji regularnie od wielu tygodni skarży Jewgienij Prigożyn, lider walczących w Bachmucie wagnerowców. Przy okazji Dnia Zwycięstwa zagroził nawet, że jeżeli rosyjskie ministerstwo obroni nie przyśle amunicji, to najemnicy opuszczą swoje pozycje. Czytaj też:

