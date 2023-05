NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Grupa Wagnera zastosuje fortel? Taki krok ma „dać Rosji tlen”

Walczący po stronie Ukrainy ochotnicy z Rosji skomentowali akcję dywersyjną w obwodzie biełgorodzkim. Tłumaczyli, że tworzą tam strefę zdemilitaryzowaną. – Idąc dalej, naszym celem jest wyzwolenie całej Rosji spod dyktatury Putina – skwitowali ochotnicy.

Jewgienij Prigożyn skomentował sytuację w obwodzie biełgorodzkim. Stwierdził, że to kierownictwo departamentu wojskowego powinno wzmocnić granicę Rosji. Szef Grupy Wagnera wskazał, że egzaminu nie zdały wzmocnienia w obszarach przygranicznych.

Wbrew wcześniejszym ustaleniom podczas szczytu G7 w Hiroszimie nie doszło do spotkania prezydentów Ukrainy i Brazylii. – Myślę, że to go rozczarowało – skomentował Wołodymyr Zełenski.

Były dowódca brytyjskich Sił Połączonych stwierdził, że walki o Bachmut osłabiły rosyjską zdolność przeciwstawienia się ewentualnej ukraińskiej kontrofensywie. Dodał również, że „złamały” Grupę Wagnera.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w relacji na żywo.

Wojna w Ukrainie. Najważniejsze informacje z 23 maja