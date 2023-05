Najdłuższa i najbardziej krwawa bitwa wojny w Ukrainie. Zdjęcia z drona pokazują skalę zniszczeń

Jewgienij Prigożyn ogłosił w sobotę 20 maja zajęcie Bachmutu przez jego najemników. Dzień po ogłoszeniu zwycięstwa w tym mieście szef Grupy Wagnera zadeklarował, że jego bojownicy do 25 maja oddadzą kontrolę nad Bachmutem rosyjskiej armii, a do 1 czerwca całkowicie wycofają się z linii frontu na dwa miesiące, aby odpocząć i zrekonstruować siły. Słowa Prigożyna potwierdzają analitycy z amerykańskiego ISW.

W kontekście Bachmutu ukraiński sztab generalny informował o walkach w Bachmucie. Dodano, że rosyjskie siły przeprowadziły nieudane ataki naziemne w pobliżu Hryhoriwki (osiem kilometrów na północny zachód od Bachmutu) i Krasne (na zachód od Bachmutu). Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Mallar zaznaczyła, że ukraińska armia utrzymuje pozycje w ufortyfikowanym obszarze Bachmutu i trwają walki o wzniesienia na północ i południe od miasta.

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy wciąż walczą w okolicy Bachmutu

Z danych geolokalizacyjnych z 21 maja wynika, że Grupa Wagnera posunęła się w kierunku wejścia autostrady T0504 do południowo-zachodniego Bachmutu. Jeden z rosyjskich blogerów militarnych informował o walkach w pobliżu Chromowa, a inny o ograniczonych atakach niedaleko Białej Góry. Przywódca Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszylin, Prigożyn oraz inne rosyjskie źródła mówiły o oczyszczaniu i rozminowaniu zachodnich obrzeży Bachmutu.

Według Instytutu Studiów nad Wojną rosyjska ofensywa w Bachmucie się zakończyła, co daje Ukrainie możliwość kontrofensywy na osłabione flanki. Możliwe wycofanie się Grupy Wagnera z Bachmutu sprawi, że Ministerstwo Obrony Rosji obsadzi te pozycje słabo wyszkolonymi jednostkami konwencjonalnymi, które podobne są do tych, które wycofały się ze swoich pozycji podczas obrony przed ukraińskim kontratakiem w maju.

Tak wygląda Bachmut z lotu ptaka. Spalone budynki oraz zniszczone szkoły i parki

W Rosji uwagę przykuło również opublikowanie rzekomego dokumentu Ministerstwa Obrony Rosji ws. zdobycia Bachmutu. Odznaczeni za to mieli być np. córka Siergieja Szojgu, a pominięta Grupa Wagnera. Walki o Bachmut toczą się od lipca 2022 r. To najdłuższa i najbardziej krwawa bitwa wojny w Ukrainie. Skupienie się na Bachmucie krytykował były pułkownik FSB Igor Girkin. The New York Times opublikował zdjęcia z drona pokazujące zniszczenia miasta.

