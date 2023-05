Orban nie wierzy w wygraną Ukrainy. Przyznał to wprost

– Patrząc na liczby, patrząc na otoczenie, patrząc na fakt, że NATO nie jest gotowe do wysłania wojsk, oczywiste jest, że nie ma zwycięstwa dla biednych Ukraińców na polu bitwy – oświadczył Viktor Orban w rozmowie z redaktorem naczelnym „Bloomberga” Johnem Micklethwaitem.

Orban: Nie ma szans na wygranie tej wojny

Premier Węgier podkreślał, że od początku rosyjskiej inwazji jego kraj stał na stanowisku, że „ta wojna jest porażką dyplomacji”. Dalej zaznaczył, że to Rosja napadła na Ukrainę, ale „nie chodzi o to, kto najechał kogo, ale o to, co stanie się następnego ranka”. – Następnego ranka, i to jest fakt, coraz więcej ludzi będzie umierać. Żadna ze stron nie ma szans na zwycięstwo. To wojna, która zabiera życie wielu ludziom, nie dając rezultatów – oznajmił Orban.

Szef węgierskiego rządu przekonywał, że z emocjonalnego punktu widzenia serca Węgrów „są z Ukraińcami” i Węgrzy rozumieją, „jak bardzo Ukraińcy cierpią”. – Ale mówię jako polityk, który musi ratować życie… Dla międzynarodowej wspólnoty politycznej najważniejsze jest ratowanie życia, zwłaszcza gdy jest się przekonanym, tak jak ja, że nie ma szans na wygranie tej wojny – mówił Orban.

Według niego jedynym możliwym rozwiązaniem jest zawieszenie broni, a następnie należy rozpocząć rozmowy pokojowe. Zdaniem Orbana owojna w Ukrainie może się całkowicie zakończyć, gdy „USA zawrze porozumienie z Rosją”.

W odpowiedzi na wypowiedź Orbana rzecznik ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych oświadczył, że „Ukraińcy będą walczyć aż do całkowitego wyzwolenia swoich terytoriów spod rosyjskiej okupacji”. „To jedyny sposób nie tylko na przywrócenie pokoju na Ukrainie, ale także zagwarantowanie bezpieczeństwa całej Europy” – dodał.

Węgry blokują kolejną transzę pomocy dla Ukrainy

Kilka dni temu węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto oświadczył, że Węgry nie zamierzają zatwierdzić kolejnej transzy wsparcia wojskowego dla Ukrainy z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF) ani nie poprą kolejnych sankcji wobec Rosji, dopóki Kijów nie usunie węgierskiego banku OTP z listy międzynarodowych sponsorów wojny.

Ukraińska Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) umieściła największy węgierski bank komercyjny na tej liście w związku z tym, że bank nadal działa w Rosji.

