Ważna deklaracja Błaszczaka ws. F-16 dla Ukrainy. „Jesteśmy gotowi”

We wtorek, 23 maja, Mariusz Błaszczak pojawił się Brukseli, gdzie wziął udział w posiedzeniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej. Jednym z głównych tematów była kwestia wsparcia Ukrainy.

Polska gotowa do szkolenia z obsługi F-16

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się po zakończeniu posiedzenia Błaszczak poinformował, że Polska jest gotowa przeprowadzić szkolenia ukraińskich pilotów z obsługi myśliwców F-16. Nie wyjawił jednak, o jakiej liczbie pilotów mowa.

– Takie szkolenia się jeszcze nie rozpoczęły. Zaproponowałem, żeby takiego rodzaju szkolenie zostało zaliczone do szkoleniowej misji unijnej, która jest prowadzona w Polsce (...) Jest to przykład znakomitej współpracy państw europejskich na rzecz wsparcia dla Ukrainy. Jest to narzędzie, które pozwoli na refundację ponoszonych kosztów podczas szkolenia żołnierzy ukraińskich – oświadczył minister obrony.

Utworzenie w Polsce hubu do serwisowania Leopardów

W trakcie wizyty w Brukseli Błaszczak odbył również rozmowę ze swoim niemieckim odpowiednikiem – Borisem Pistoriusem. Dotyczyła ona m.in. utworzenia na terenie naszego kraju punktu, w którym będą serwisowane czołgi Leopard.

Szczegóły mają zostać omówione w trakcie pobytu Pistoriusa w Warszawie, która została zaplanowana w najbliższych tygodniach.

– Rozmawialiśmy na temat uruchomienia hubu, który jest przeznaczony do utrzymania czołgów Leopard, które są już na Ukrainie. Są przed nami pewne wyzwania, ale jestem dobrej myśli, że te wyzwania pokonamy. Rozmawialiśmy również na temat wydłużenia obecności niemieckich Patriotów na ziemi polskiej. I tu też jestem optymistą – dodał Błaszczak.

