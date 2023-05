Jak wygląda sytuacja w obwodzie biełgorodzkim? „Zatwierdzono decyzję o zniesieniu reżimu”

Przypomnijmy: w ubiegły poniedziałek, 22 maja, Rosyjski Korpus Ochotniczy oraz Legion Wolność Rosji – czyli złożone z Rosjan jednostki wojskowe, które walczą po stronie Ukrainy – zaatakowały wchodzący w skład Federacji Rosyjskiej obwód biełgorodzki.

Rosyjscy ochotnicy chcą „wyzwolić całą Rosję”

Zaatakowano również sam Biełgorod, czyli stolicę wspomnianego regionu. Jak wynika z opublikowanych w mediach społecznościowych zdjęć i filmików, celami stały się m.in. budynki Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji oraz departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jak wyjaśnili walczący po stronie Ukrainy Rosjanie, ich celem jest utworzenie „strefy „strefy zdemilitaryzowanej” w graniczącej z Ukrainą części Rosji, a w dalszej perspektywie „wyzwolenie całej Rosji spod dyktatury Putina i położenie kresu zbrodniczej wojnie”.

Na czym polega reżim operacji antyterrorystycznej?

Wskutek tego władze obwodu biełgorodzkiego wprowadziły tzw. reżim operacji antyterrorystycznej. Co to oznacza w praktyce? W wielkim skrócie, to jeden z rodzajów stanu nadzwyczajnego państwa, któremu towarzyszy ograniczenie niektórych praw i swobód obywatelskich.

Zgodnie z rosyjskim prawem, służby mogą wówczas m.in. przeprowadzić tymczasową przymusową ewakuację ludności, wchodzić do pomieszczeń mieszkalnych czy kontrolować albo wyłączać rozmowy telefoniczne i inne kanały komunikacji.

Gubernator informuje, że sytuacja wróciła do normy

Późnym popołudniem we wtorek, 22 maja, gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow poinformował, że sytuacja wróciła do normy. „Zatwierdzono decyzję o zniesieniu reżimu prawnego operacji antyterrorystycznej na terytorium obwodu biełgorodzkiego” – czytamy we wpisie Gładkowa na komunikatorze Telegram.

Do wpisu dołączył skan dokumentu, który potwierdza tę decyzję. Gubernator nie wyjaśnił jednak, czy mieszkańcy obwodu, którzy uciekli w głąb Rosji, powrócili już do swoich domów. Nie skomentował również, jak właściwie przedstawia się obecna sytuacja w regionie.

Czytaj też:

Rosja wypowiedziała ważny traktat. „Putin raz jeszcze trzasnął drzwiami”Czytaj też:

Chcą uniezależnienia od Moskwy. „Rozpoczynamy proces dezintegracji Federacji Rosyjskiej”