06:45 Co wydarzyło się w Biełgorodzie? Te materiały ujawniają skalę:



twitter.com 06:42 Rosyjskie myśliwce przechwyciły dwa samoloty Sił Powietrznych USA na Morzu Bałtyckim w pobliżu granicy z Rosją - poinformowało we wtorek rosyjskie Ministerstwo Obrony.



Z kolegi Pentagon zapewnia, że to „bezpieczna i profesjonalna interakcja” 06:31 Stany Zjednoczone nie mogą potwierdzić informacji o rzekomym użyciu amerykańskiej broni przekazanej Ukrainie przez formacje, które dokonały inwazji na terytorium obwodu biełgorodzkiego Rosji - przekazał rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller 06:25 Z raportu Instytutu Badań nad Wojną (ISW) wynika, że ​​po raz pierwszy od grudnia 2022 r. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy nie zgłosił żadnych walk w Bachmucie. Analitycy wyjaśnili to jako możliwy postęp „wagnerowców” w głąb miasta. 06:20 Rosjanie masowo ubiegają się o wizy „cyfrowych nomadów”, aby przenieść się do Europy



Według badania przeprowadzonego przez firmę konsultingową ZNV Consult, od stycznia do kwietnia popyt na wizy dla cyfrowych nomadów wśród Rosjan wzrósł prawie pięciokrotnie . W sumie wpłynęło 15,6 tys. wniosków wobec 3,3 tys. w analogicznym okresie ubiegłego roku.



Najbardziej atrakcyjnymi krajami do uzyskania takich wiz były kraje europejskie: Hiszpania (37% wszystkich wniosków), Portugalia (17,5%), Chorwacja (8,5%), Czarnogóra (7,1%), Włochy (7%) i Grecja (4%) . Rosjanie interesują się też Argentyną (5,3%).

