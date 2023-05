NA ŻYWO: Pilne spotkanie na Kremlu i emigracyjne plany rosyjskich „cyfrowych nomadów”

07:27 Rosja solidaryzuje się z krajami zachodnimi, aby konflikt zbrojny w Ukrainie nie został zamrożony - powiedział TASS Dmitrij Pieskow, sekretarz prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej. Zapewnił, że Rosja dąży do osiągnięcia wszystkich celów swojej operacji wojskowej.



- Rosja chce osiągnąć swoje cele poprzez specjalną operację wojskową, albo innymi dostępnymi środkami – przekazał. 07:23 Zaskakująco szczere wyznanie Prigożyna. „Rosjanie nie są na to gotowi”



Zaskakująco szczere wyznanie Prigożyna. „Rosjanie nie są na to gotowi” 07:09 twitter.com 07:00 twitter.com 06:54 Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn powiedział, że jego ludzie są najsilniejszymi wojownikami, ale przyznał, że armia ukraińska również stoczyła zaciętą walkę, szczególnie w Bachmucie.



- Teraz mogę to ocenić na podstawie własnego doświadczenia, wiem jak walczą różne kraje. Dzisiaj Grupa Wagnera to najlepsza armia na świecie, a po niej - oczywiście muszę powiedzieć, że powinna to być armia rosyjska, aby być politycznie poprawny. Jednak uważam, że Ukraińcy są dziś jedną z najsilniejszych armii na świecie – powiedział Prigożyn 06:52 Jewgienij Prigożyn odpowiedział na pytanie jednego z internautów, który wyraził obawę w związku z ostatnimi wydarzeniami w obwodzie biełgorodzkim. Szef wagnerowców niespodziewanie ujawnił, co jakiś czas temu powiedział mu Siergiej Szojgu.



- Kilka miesięcy temu, kiedy ogłosiłem, że będę trenował bojowników w rejonie Biełgorodu i Kurska, miało miejsce kilka wydarzeń. Najpierw zadzwonił do mnie Siergiej Szojgu i z oburzeniem powiedział: „Nie wtrącaj się, Jewgieniju Wiktorowiczu, gdzie nie trzeba. Sama armia rosyjska jest zdolna do obrony granic”. Po drugie, odbyło się kilka spotkań z wojewodami. (...) My przyjdziemy i będziemy się bronić. Co robić? To jest nasza ojczyzna. Biurokraci, to oni są winni temu, że wróg się przedarł - ocenił "kucharz" Putina. 06:45 Co wydarzyło się w Biełgorodzie? Te materiały ujawniają skalę:



twitter.com 06:42 Rosyjskie myśliwce przechwyciły dwa samoloty Sił Powietrznych USA na Morzu Bałtyckim w pobliżu granicy z Rosją - poinformowało we wtorek rosyjskie Ministerstwo Obrony.



Z kolegi Pentagon zapewnia, że to „bezpieczna i profesjonalna interakcja” 06:31 Stany Zjednoczone nie mogą potwierdzić informacji o rzekomym użyciu amerykańskiej broni przekazanej Ukrainie przez formacje, które dokonały inwazji na terytorium obwodu biełgorodzkiego Rosji - przekazał rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller 06:25 Z raportu Instytutu Badań nad Wojną (ISW) wynika, że ​​po raz pierwszy od grudnia 2022 r. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy nie zgłosił żadnych walk w Bachmucie. Analitycy wyjaśnili to jako możliwy postęp „wagnerowców” w głąb miasta. 06:20 Rosjanie masowo ubiegają się o wizy „cyfrowych nomadów”, aby przenieść się do Europy



Według badania przeprowadzonego przez firmę konsultingową ZNV Consult, od stycznia do kwietnia popyt na wizy dla cyfrowych nomadów wśród Rosjan wzrósł prawie pięciokrotnie . W sumie wpłynęło 15,6 tys. wniosków wobec 3,3 tys. w analogicznym okresie ubiegłego roku.



Najbardziej atrakcyjnymi krajami do uzyskania takich wiz były kraje europejskie: Hiszpania (37% wszystkich wniosków), Portugalia (17,5%), Chorwacja (8,5%), Czarnogóra (7,1%), Włochy (7%) i Grecja (4%) . Rosjanie interesują się też Argentyną (5,3%).

