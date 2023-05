Już wiadomo, co dzieje się z Walerijem Załużnym. „Chcę ujawnić bardzo straszną tajemnicę”

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny to jedna z kluczowych postaci w wojnie Ukrainy z Rosją. W ostatnim czasie przeciwnicy usiłowali zachwiać morale ukraińskich żołnierzy, rozpuszczając pogłoski o rzekomych poważnych ranach, które miał odnieść Załużny. Pojawiły się nawet publikacje, w których Rosjanie twierdzili, że dowódca zginął.

Doniesienia rosyjskiej propagandy dementowała Hanna Malar, wiceminister obrony Ukrainy. Zapewniała, że główny dowódca wykonuje swoją pracę i nie zwraca uwagi na rosyjskie fejki. – Rosjanie po prostu testują swoje IPSO (nformacyjno-psychologiczne operacje specjalne, czyli dezinformacja) – skwitowała Malar.

Nowe informacje o Waleriju Załużnym

Teraz pojawiły się nowe dowody na to, że Walerij Załużny jest w pełni sił. To nagranie, które udostępnił bloger wojskowy, pułkownik Sił Zbrojnych Ukrainy Anatolij Sztefan (Stirlitz). – Wreszcie, 25 maja, chcę ujawnić straszną tajemnicą dotyczącą Naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy – powiedział tajemniczo bloger. Następnie skierowł kamerę na siedzącego obok Załużnego. Ten uczynił gest zwyciestwa, po czym zwrócił się do odbiorców: „Dzięki wszystkim ukraińcom razem na pewno wygramy” .

„Złe wieści dla rosyjskiej propagandy. Walerij Fiodorowicz (Załużny – red.) czuje się dobrze i nadal planuje wyzwolenie ziem ukraińskich od rosyjskich najeźdźców! Razem z Naczelnym Wodzem, tylko naprzód ku naszemu wspólnemu zwycięstwu” – czytamy w opisie do wideo.

Do rosyjskiej propagandy odniósł się w środę sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy Ołeksij Daniłow „Prezydent Ukrainy, Naczelny Wódz Sił Zbrojnych Ukrainy Wołodymyr Zełenski w dniu 24.05.2023 o godzinie 10:00 w Kwaterze Głównej wysłuchał meldunków Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Ukrainy Walerija Załużnego i innych członków Kwatery Głównej” – napisał Daniłow, dodając uśmiechniętą emotikonkę.

