Rosyjska prowokacja na terenie elektrowni? Wywiad Ukrainy ostrzega: W ciągu najbliższych godzin

Rosjanie przygotowują zakrojoną na szeroką skalę prowokację, którą przeprowadzą w najbliższych godzinach na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej – podała „Ukraińska Prawda”, powołując się na ustalenia wywiadowcze. Przedstawiono również scenariusz, zgodnie z którym mają działać okupanci: Rosjanie przeprowadzą operację bezpośrednio na terenie elektrowni, następnie ogłoszą awaryjny wyciek substancji promieniotwórczych, a winą za incydent zostanie obarczona Ukraina.

Rosjanie przeprowadzą prowokację na terenie elektrowni? Wywiad ostrzega

Wywiad zaatakowanego przez Rosję kraju wskazał również cel takiego działania okupantów. Jak podano, jest nim sprowokowanie społeczności międzynarodowej do przeprowadzenia szczegółowego śledztwa, podczas którego wszystkie działania wojenne zostaną wstrzymane. W ten sposób najeźdźcy mają nadzieję uzyskać pożądaną przerwę, która zostanie wykorzystana do przegrupowania ich sił i powstrzymania ukraińskiego kontrataku.

Rozmowy o wiosennej kontrofensywie Ukrainy ciągnęły się od miesięcy. Wołodymyr Zełenski i inni wysocy rangą urzędnicy oraz dowódcy wojskowi precyzowali, że czekają na przybycie kolejnych dostaw broni i amunicji. Ukraińskie oddziały szkoliły się również z obsługi nowoczesnego sprzętu dostarczanego przez sojuszników z Zachodu. Ostatnio głos w sprawie zabrał Mychajło Podolak.

„Jeszcze raz o kontrofensywie. Bez dalszych pytań. 1. To nie jest »pojedyncze wydarzenie«, które rozpocznie się o konkretnie wyznaczonej godzinie, w danym dniu i wraz z uroczystym przecięciem czerwonej wstęgi. 2. Są to dziesiątki różnych działań mających na celu zniszczenie rosyjskich sił okupacyjnych na różnych kierunkach, które miały miejsce już wczoraj, mają miejsce dzisiaj i będą kontynuowane jutro. 3. Intensywne niszczenie logistyki wroga to również kontrofensywa” – napisał na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy.







