Nocny atak dronów na Kijów. Co najmniej jedna osoba nie żyje

Rosja rozpętała dwufalowy nocny atak powietrzny na stolicę Ukrainy, w którym zginęła co najmniej jedna osoba – poinformowali urzędnicy. Kijów przygotowuje się do świętowania swoich urodzin w niedzielę.Systemy obrony powietrznej zestrzeliły co najmniej 20 dronów zmierzających w kierunku miasta, a spadające szczątki zabiły 41-letniego mężczyznę i zraniły 35-letnią kobietę – przekazał mer Witalij Kliczko.

W wielu miejscach w mieście wybuchły pożary. Na dachu dziewięciopiętrowego budynku w rejonie peczerskim.W sołomiańskim fragmenty drona uszkodziły 3. piętro siedmiopiętrowego budynku.Ratownicy gaszą też pożar w przedsiębiorstwie w prawobrzeżnym rejonie hołosijwskim.

