NA ŻYWO: Zmasowany atak Rosjan. Ogłoszono alarm w całej Ukrainie

8:09 W nocy 29 maja Siły Powietrzne Ukrainy zniszczyły 37 rosyjskich pocisków manewrujących CH-101 oraz CH-555, a także 29 dronów Shahed-136 - podaje Ukrinform. 7:46 Najnowsze dane o stratach Rosji. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że od 24 lutego 2022 roku Rosjanie stracili w Ukrainie m.in. 207 030 żołnierzy, 3 801 czołgów, 7 467 pojazdów opancerzonych, 3 435 zestawów artyleryjskich, 575 wyrzutni rakiet, 331 zestawów przeciwlotniczych, 313 samolotów, 298 śmigłowców, 3 054 bezzałogowe statki powietrzne czy 1 056 pocisków manewrujących. 7:43 Na obwód chersoński spadło w ciągu doby około 300 pocisków - przekazał gubernator obwodu Ołeksandr Prokudin. Jak dodał, rosyjskie wojsko celowało w dzielnice mieszkalne na zaludnionych obszarach regionu. Jedna osoba została ranna. Na sam Chersoń spadło 26 pocisków. 7:39 W poniedziałek nad ranem Kijowska Miejska Administracja Wojskowa poinformowała, że podczas nocnego ataku dronów i rakiet nad stolicą i obwodem kijowskim zestrzelonych zostało ponad 40 celów. Był to już 15. atak na Kijów od początku maja.



Drony i rakiety nad Kijowem. Kolejny nocny atak na stolicę Ukrainy 7:12 W nocy z niedzieli na poniedziałek eksplozje słychać było w obwodzie winnickim oraz Odessie. Poinformował o tym gubernator obwodu winnickiego Serhij Borzow, który zaapelował do mieszkańców, aby pozostali w schronach do końca alarmu.

Alaksandr Łukaszenka „ratuje się” wywiadem? Padły haniebne słowaCzytaj też:

Wprost z Ukrainy. Na tę decyzję czekali wszyscy w Ukrainie