NA ŻYWO: Niespokojna noc w Kijowie. Trzy godziny alarmu i 20 zestrzelonych dronów

7:52 "Wróg kontynuuje atak na stolicę. Tej nocy w wielu częściach miasta rozległy się eksplozje. Jedna osoba zginęła" - przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko. Jak dodał, w związku z ostrzałem w mieście wybuchło kilka pożarów. 7:47 Skutki rosyjskiego ataki na Kijów.



twitter.com 7:37 "W nocy 30 maja 2023 r. od godz. 23:30 do 4:30 rosyjskie siły okupacyjne ponownie zaatakują Ukrainę irańskimi dronami szturmowymi Shahed-136/131. W sumie z północy wystrzelono 31 dronów" - poinformowały w komunikacie ukraińskie Siły Powietrzne. 7:12 Rosjanie znów atakują Kijów. W nocy z 29 na 30 maja nad stolicą Ukrainy zestrzelono co najmniej 20 rosyjskich dronów. Jak informuje "Kyiv Post", przynajmniej jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne.

