NA ŻYWO: 462. dzień wojny w Ukrainie. ISW: To dlatego Putin zbagatelizował atak dronów na Moskwę

7:18 Według „Financial Times” ostatnie ataki na terytorium Rosji to element ukraińskiej taktyki, którego celem jest oszukanie wroga i skierowanie jego uwagi gdzie indziej przed wyczekiwaną ofensywą. W ten sposób Ukraińcy chcą pokrzyżować plany Kremla. Stosują „sztuczkę magika” 7:17 Amerykański Instytut Studiów nad Wojną zauważył, że Władimir Putin próbował bagatelizować niedawny atak dronów na Moskwę, aby „uniknąć ujawnienia ograniczonych możliwości odwetu na Ukrainie”. Środa to 462. dzień wojny w Ukrainie. Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji.

Jeden z dronów, który dotarł we wtorek w okolice Moskwy miał spaść w pobliżu rezydencji Władimira Putina. Prezydent Rosji znalazł winnego i zapowiedział odwet.

Wołodymyr Zełenski tłumaczy, że głównym celem Władimira Putina jest odbudowa Związku Radzieckiego.

Rosja oskarżyła Ukrainę o atak dronów na Moskwę, ale władze w Kijowie zaprzeczyły, że miały z tym coś do czynienia. Szef MSZ Wielkiej Brytanii ocenił, że „Ukraina ma uzasadnione prawo do obrony”.

Czytaj też:

Zełenski ocenił politykę Putina. „To jest cel jego życia”Czytaj też:

Broń jądrowa na Białorusi. „Łukaszenka został srogo upokorzony przez Rosję”