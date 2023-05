NA ŻYWO: 462. dzień wojny w Ukrainie. ISW: To dlatego Putin zbagatelizował atak dronów na Moskwę

8:14 Rosja oskarżyła Ukrainę o atak dronów na Moskwę, ale władze w Kijowie zaprzeczyły, że miały z tym coś do czynienia. Szef MSZ Wielkiej Brytanii ocenił, że „Ukraina ma uzasadnione prawo do obrony”. Więcej piszemy o tym tutaj. Ukraina może uderzać w cele w Rosji? Dwugłos USA i Wielkiej Brytanii po ataku dronów na Moskwę 7:48 Ochotnicy legionu „Wolność Rosji”, który chce obalić reżim Putina w Federacji Rosyjskiej, werbują tysiące Rosjan do ataku na Moskwę. Pisze o tym The Times. – Nie jesteśmy przestępcami ani prywatną firmą wojskową, jak grupa Wagnera. Wszyscy jesteśmy obywatelami Federacji Rosyjskiej. Niektórzy z nas służyli wcześniej w Siłach Zbrojnych – mówił rzecznik legionu. 7:40 W Kraju Krasnodarskim w Rosji wybuchł pożar, prawdopodobnie w wyniku uderzenia drona, przekazał gubernator obwodu w nocy 31 maja. Pożar został szybko opanowany i nie było ofiar – przekazał gubernator Wieniamin Kondratiew w Telegramie. Według powiązanego z Kremlem kanału informacyjnego Telegram „Shot”, uderzenie drona nastąpiło około 3 nad ranem czasu lokalnego, po czym rafineria została „spowita przez płomienie i dym”. Informuje o tym Kyiv Independent. 7:37 Biały Dom nie popiera ataków na terenie Rosji. –Nie popieramy ataków wewnątrz Rosji. I tyle, kropka – powiedziała sekretarz prasowa Białego Domu, Karine Jean-Pierre na briefingu. Jej słowa cytuje Guardian. Dodała, że Biały Dom nadal zbiera informacje o wtorkowym ataku dronów na Moskwę, ale nie może ich tolerować.– 7:32 Gubernator graniczącego z Ukrainą obwodu biełgorodzkiego poinformował, że cztery osoby zostały ranne w wyniku ukraińskiego ostrzału miasta w pobliżu granicy. –Dwie osoby trafiły do szpitala w wyniku ostrzału artyleryjskiego na Szebekino, – powiedział Wiaczesław Gładkow. 7:18 Według „Financial Times” ostatnie ataki na terytorium Rosji to element ukraińskiej taktyki, którego celem jest oszukanie wroga i skierowanie jego uwagi gdzie indziej przed wyczekiwaną ofensywą. W ten sposób Ukraińcy chcą pokrzyżować plany Kremla. Stosują „sztuczkę magika” 7:17 Amerykański Instytut Studiów nad Wojną zauważył, że Władimir Putin próbował bagatelizować niedawny atak dronów na Moskwę, aby „uniknąć ujawnienia ograniczonych możliwości odwetu na Ukrainie”. Środa to 462. dzień wojny w Ukrainie. Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji.

Jeden z dronów, który dotarł we wtorek w okolice Moskwy miał spaść w pobliżu rezydencji Władimira Putina. Prezydent Rosji znalazł winnego i zapowiedział odwet.

Wołodymyr Zełenski tłumaczy, że głównym celem Władimira Putina jest odbudowa Związku Radzieckiego.

Rosja oskarżyła Ukrainę o atak dronów na Moskwę, ale władze w Kijowie zaprzeczyły, że miały z tym coś do czynienia. Szef MSZ Wielkiej Brytanii ocenił, że „Ukraina ma uzasadnione prawo do obrony”.

Czytaj też:

Zełenski ocenił politykę Putina. „To jest cel jego życia”Czytaj też:

Broń jądrowa na Białorusi. „Łukaszenka został srogo upokorzony przez Rosję”