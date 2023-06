NA ŻYWO: 463. dzień wojny w Ukrainie. Rosja zaatakowała Kijów, władze podały bilans ofiar

7:49 Gubernator obwodu biełgorodzkiego graniczącego z Rosją poinformował intensywnym ostrzale miejscowości Szebiekino. „Propagandyści donoszą o bitwie czołgów na granicy i próbie jej przekroczenia przez sabotażystów” – pisze NEXTA. twitter.com 7:41 – Był alarm, ludzie rzucili się do schronu. Schronu po prostu nie otwierano i tyle. Ludzie pukali, pukali bardzo długo. I nic. Były tam kobiety, dzieci i nikt nie otwierał... W tym momencie przyleciał pocisk – mówił Jarosław, który stracił żonę w porannym ataku Rosjan na Kijów. Cytuje go Ukraińska Prawda. 7:28 Specjaliści wydziału bezpieczeństwa miejskiego udali się do polikliniki w rejonie desniańskim i na miejscu badają, dlaczego w poliklinice nie było dostępu do schronu. Informację podał mer miasta, Witalij Kliczko. W porannym ataku na Kijów zginęły trzy osoby. 7:14 3 osoby zginęły w ataku Rosji na Kijów 1 czerwca, w tym dwoje dzieci (w wieku około 5-6 lat i 12-13 lat). Lekarze zabrali do szpitala 7 rannych, dwóm innym udzielono pomocy na miejscu. 7:10 Rosja zaatakowała Ukrainę w Dzień Dziecka. Zginęło dwoje dzieci. Kolejny nocny atak na Kijów. W Dniu Dziecka zginęło dwoje dzieci Czwartek to 463. dzień wojny w Ukrainie. Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji.

