Przypomnijmy: 22 maja Rosyjski Korpus Ochotniczy oraz Legion Wolność Rosji – czyli złożone z Rosjan jednostki wojskowe, które walczą po stronie Ukrainy – zaatakowały obwód biełgorodzki.

„Wyzwolenie całej Rosji spod dyktatury Putina”

To jednostka administracyjna Federacji Rosyjskiej, która graniczy z Ukrainą. Choć szturm udało się szybko odeprzeć, Kreml otrzymał czytelny sygnał – najeźdźcy nie mogą już czuć się bezpiecznie na własnym terytorium.

Zresztą, jak zapowiedzieli żołnierze wspomnianych jednostek, ich celem jest utworzenie „strefy zdemilitaryzowanej” w graniczącej z Ukrainą części Rosji, a w dalszej perspektywie „wyzwolenie całej Rosji spod dyktatury Putina i położenie kresu zbrodniczej wojnie”.

Rosyjscy ochotnicy przeprowadzili kolejny atak

W czwartek, 1 czerwca, resort obrony Rosji poinformował, że we wczesnych godzinach porannych doszło do kolejnego szturmu na obwód biełgorodzki. Szturmujący, którzy mieli do dyspozycji m.in czołgi, mieli nie zdołać przekroczyć granicy Rosji.

Do ataku ponownie przyznali się żołnierze Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego oraz Legionu Wolność Rosji. Mimo tego, Kreml uparcie twierdzi, że atak został przeprowadzony przez jednostki „ukraińskie”.

„Dwie kompanie piechoty zmotoryzowanej, wzmocnione czołgami”

– Dziś rano Siły Zbrojne Rosji wspólnie ze strażą graniczną i innymi jednostkami FSB (...) udaremniły kolejną próbę reżimu kijowskiego przeprowadzenia aktu terroru przeciwko ludności cywilnej miasta Szebekino w obwodzie biełgorodzkim. Ukraińskie formacje terrorystyczne w sile dwóch kompanii piechoty zmotoryzowanej, wzmocnione czołgami, próbowały dokonać wtargnięcia na terytorium Rosji – oświadczył rzecznik resortu obrony generał Igor Konaszenkow.

Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow uzupełnił, że atak poprzedził trwający godzinę ostrzał miasta Szebekino, w wyniku czego rannych zostało dziewięć osób.

