Wagnerowcy wynieśli się z Bachmutu. Prigożyn oskarża Rosjan o zastawienie na nich pułapki

Sytuacja między Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej i podległymi mu jednostkami a Grupą Wagnera od dłuższego czasu pozostaje napięta. Założyciel „przedsiębiorstwa wojennego” Jewgienij Prigożyn wielokrotnie oskarżał dowództwo o braki amunicji, które powodują z kolei ogromne straty w ludziach, jako winnego wskazując wprost także ministra Siergieja Szojgu. W maju zapowiedział, że jego formacja musi wycofać się z Bachmtu, następnie kilkakrotnie pojawiały się sprzeczne komunikaty. Teraz „kucharz Putina” opowiedział o innej, zaskakującej sytuacji.

Wojna w Ukrainie. Wagnerowcy opuścili Bachmut?

W odpowiedzi na pytanie agencji Ria Nowyj Dzień Jewgienij Prigożyn stwierdził, że jego oddziały niemal całkowicie wycofały się już z Bachmutu (nazywanego przez Rosjan Artemiwskiem – red.). „ Na ten moment, 2 czerwca, niemal wszystkie 99 proc. jednostek PWK Wagner opuściło Bachmut” – oświadczył. Zapewnił jednak, że trzymane przez najemników pozycje zostały „prawidłowo przekazane od ministerstwa obrony”.

Stwierdził, że w trakcie odwrotu wagnerowcy nie doświadczyli „prowokacji” ze strony Ukraińców, ale dodał: „należy zauważyć, że po drugiej stronie czekały na nas niespodzianki”.

Rosjanie zaminowali drogę wagnerowcom?

Prigożyn wprost stwierdził, że rosyjskie dowództwo chciało wymierzyć jego najemnikom rodzaj „publicznej kary” . „Krótko przed naszym wycofaniem wykryliśmy podejrzaną aktywność na naszych trasach przerzutowych. (…) zadzwoniliśmy do organów ścigania i zaczęliśmy badać nasze trasy wyjazdowe wzdłuż dróg. Znaleźliśmy około dziesiątki miejsc, w których umieszczono różne ładunki wybuchowe: od setek min przeciwpancernych po tony plastydu – ładunku z tak zwanych „Zmiej Gorynyczów” (Zmiej Gorynycz – wąż Gorynycz, to slangowa nazwa radzieckiego systemu rozminowywania UR-77 „Meteoryt”)” – relacjonował Prigożyn.

Założyciel Grupy Wagnera dodał, że w tej sprawie toczy się śledztwo. On jednak wskazał już winnych. „Ci, którzy rozkładali te ładunki, byli przedstawicielami ministerstwa obrony” – stwierdził „kucharz Putina”. Dowodził, że zaminowanie terenu nie było konieczne do odstraszenia Ukraińców, bo ci mają pozycje w innym miejscu. „Można więc przypuszczać, że tymi ładunkami chcieli przywitać jednostki PKW Wagner, choć my nie chodzimy w kolumnach” – ocenił.

Czytaj też:

Konflikt między wagnerowcami a kadyrowcami. Obie strony wzywają do rozmowy „jak mężczyzna z mężczyną”Czytaj też:

Prigożyn ostrzega przed lekceważeniem ukraińskiej armii. „Sytuacja jest bardzo trudna”