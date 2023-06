Rosji nie udało się osiągnąć żadnego z celów, które Putin wyznaczył na początku „Specjalnej Operacji Wojskowej”. Taką opinię wygłosił pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Dumy Państwowej ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Integracji Euroazjatyckiej i Stosunków z Rodakami za granicą Konstantin Zatulin.

Rosyjski poseł chciał zniknięcia Ukrainy. Teraz mówi o porażce

– Jakie były nasze cele oficjalnie zadeklarowane na początku „Specjalnej Operacji Wojskowej” (propagandowe określenie na wojnę w Ukrainie – red.) ? Denazyfikacja, demilitaryzacja, neutralność Ukrainy i ochrona obywateli Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych, którzy cierpieli przez cały ten czas. W którym z tych punktów osiągnęliśmy rezultaty? W żadnym z nich – powiedział poseł największej partii w rosyjskiej Dumie Państwowej.

Dodał, że niektóre z postawionych celów „nie mają już znaczenia”.

–Na przykład neutralność Ukrainy. Jaki jest sens wysuwania tego żądania? W tej chwili żaden – powiedział deputowany putinowskiej partii Jedna Rosja.

Konstantin Zatulin od 2022 roku jest objęty sankcjami brytyjskiego rządu. W 2021 roku w wywiadzie powiedział, że „Ukraina jest wrogiem Federacji Rosyjskiej i powinniśmy zrobić wszystko, co możliwe, aby w takiej formie przestała istnieć".

Wątpliwości wobec „postępów” Rosji w wojnie z Ukrainą mieli też ostatnio eksperci w prokremlowskiej telewizji.

– Co się dzieje z naszymi żołnierzami na froncie? – dziwił się rosyjski politolog Siergiej Michajew. – Owszem, odnosimy sukcesy we wschodniej Ukrainie, ale jeśli tak dalej pójdzie, ty i ja, ani władze na Kremlu nie pożyją wystarczająco długo, aby zobaczyć jakiekolwiek zwycięstwo. Jeśli będziemy kontynuować w tym tempie, zajmie to (wygrana – red.) dziesięciolecia – ocenił.

