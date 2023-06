Niespodziewany komunikat Kremla: Putin uważa negocjacje za korzystniejsze od kontynuowania wojny

Dmitrij Pieskow udzielił wywiadu dla prokremlowskiej telewizji Rosja-1. W programie „Moskwa. Kreml. Putin” był pytany o kwestię ataku dronów na Moskwę, w wyniku którego uszkodzone zostały trzy budynki mieszkalne, a domy rosyjskiej elity, w tym rezydencja samego prezydenta Rosji w Nowo-Ogariowie znalazła się w strefie zagrożenia.

Wraca temat negocjacji między Rosją a Ukrainą. Władimir Putin zabrał głos

– Prezydent Władimir Putin był, jest i będzie otwarty na wszelkie kontakty w celu realizacji naszych zadań innymi środkami niż specjalna operacja wojskowa. Jeśli staną się one możliwe, będzie to lepsze rozwiązanie – oświadczył Pieskow. Jego wypowiedź cytuje „The Moscow Times”.

Według Pieskowa sygnał gotowości do negocjacji jest skierowany do europejskich przywódców, a w szczególności do prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który zaproponował zorganizowanie szczytu pokojowego w sprawie Ukrainy w Paryżu. Jednocześnie możliwości negocjacji, zdaniem Pieskowa, blokują kraje zachodnie, które „nie pozostawiają” Rosji „innego wyboru”, jak tylko kontynuować wojnę.

Putin gotowy do negocjacji. „To korzystniejsze niż kontynuowanie działań”

– Teraz Ukraina jest w rzeczywistości narzędziem konfliktu – stwierdził rzecznik Kremla. Jak dodał, konflikt się rozszerzył, a „kolektywny Zachód prowadzi połączoną wojnę przeciwko naszemu krajowi”.

O jakiej roli francuskiego prezydenta mowa? Według „Bloomberga”,Emmanuel Macronzlecił swojemu doradcy do spraw polityki zagranicznej Emmanuelowi Bonne współpracę z czołowym chińskim dyplomatą Wang Yi. Mają oni opracować ramy, które mogłyby posłużyć jako podstawado przyszłych negocjacji pomiędzy Rosją i Ukrainą– twierdzą źródła.

– Prezydent Xi Jinping podkreślił, że nie ma magicznych pigułek na rozwiązanie kryzysu – powiedział rzecznik chińskiego MSZ. Dodał też, że wszystkie strony będą musiały „skumulować wzajemne zaufanie, aby stworzyć warunki do rozejmu i rozmów pokojowych”.

