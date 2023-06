NA ŻYWO: Atak Rosjan podczas ewakuacji zalanej dzielnicy Chersonia. Są poszkodowani

Analiza zdjęć satelitarnych wykazała, że tama w Nowej Kachowce mogła zostać uszkodzona na kilka dni przed wysadzeniem przez Rosję. Biały Dom na razie nie mógł potwierdzić, że stoją za tym Rosjanie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że jego kraj zamierza pozwać Rosję do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze w związku ze zniszczeniem elektrowni wodnej w Nowej Kachowce.

Wysadzenie zapory na Dnieprze może mieć poważne konsekwencje dla mieszkańców Krymu. Problemem może być dostarczenie wody na półwysep.

Minister Obrony Rosji Siergiej Szojgu przekonywał, że rosyjskiej armii udało się udaremnić kontrofensywę ukraińskich sił.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę na ekologiczne skutki wysadzenia tamy na Nowej Kachowce. Zbiornik był źródłem wody pitnej oraz źródłem dla rolnictwa i produkcji rolnej.

Ukraińskie MSZ zażądało zwołania pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zaapelowało o rozważenie nowego pakietu sankcji na Rosję.

7:54 Wołodymyr Zełenski zaalarmował, że wskutek zniszczenia zapory na Dnieprze wystąpią problemy z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców trzech obwodów Ukrainy. Zapowiedział również pozew przeciwko Rosji do Międzynarodowego Trybunału Karnego.



Zełenski o skutkach zniszczenia zapory na Dnieprze. „Problemy nawet tam, gdzie nie doszło do zalania” 7:33 Wołodymyr Zełenski ocenił w wieczornym przemówieniu, że wywołana przez Rosjan niedawna katastrofa w elektrowni wodnej w Kachowce nie powstrzyma Ukrainy przed wyzwoleniem własnego terytorium oraz nie zwiększy szans rosyjskich okupantów na pozostanie na ukraińskich ziemiach. – Każdy rosyjski atak tylko zwiększa kwotę reparacji, które Rosja zapłaci za popełnione zbrodnie – podkreślił prezydent Ukrainy. 7:01 Prezes ukraińskiego koncernu i operatora elektrowni wodnej Ukrhydroenergo Ihor Syrota poinformował, że powódź spowodowana rosyjskim atakiem na elektrownię wodną Kachowka i wynikającym z niego wyciekiem osiągnie swój szczyt rano 7 czerwca. Zbiornik Kachowka zostanie całkowicie wyczerpany w ciągu najbliższych dwóch do czterech dni. Poziom wody powinien się ustabilizować w ciągu najbliższych czterech, pięciu dni. 6:40 Szef władz obwodu chersońskiego poinformował, że dzielnica Chersonia Ostriw „gwałtownie tonie pod wodą”. Powódź jest tak ogromna, że w niektórych miejscach nie można przejechać samochodem. Stąd ludzie otrzymują pomoc w ewakuacji. „Nawet w tak trudnym czasie Rosjanie postanowili przypomnieć, kim naprawdę są – terrorystami. Podczas ewakuacji ostrzelano okolice artylerią. Dwóch funkcjonariuszy, którzy pomagali ludziom opuścić teren, zostało rannych” – relacjonował Ołeksandr Prokudin. W ciągu dnia udało się ewakuować ok. 1300 mieszkańców.

