NA ŻYWO: Wiceminister obrony Ukrainy o zmianie strategii wokół Bachmutu

Środa to 469. dzień wojny w Ukrainie. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar twierdzi, że siły Kijowa przeszły z „obrony do ataku” wokół Bachmutu. Sytuacja po wysadzeniu przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce na Dnieprze jest bardzo trudna. Poziom wody w Chersoniu podniósł się w nocy, co najmniej siedem osób uznaje się za zaginione.

Źródło: WPROST.pl