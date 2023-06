Ukraińcy prą naprzód. Odzyskali już siedem miejscowości. Jest nagranie

Trwa ukraińska kontrofensywa, o której rozpoczęciu władze w Kijowie mówią już oficjalnie. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar poinformowała na Telegramie o kolejnych udanych działaniach wojsk ukraińskich.

Ukraińska kontrofensywa trwa: Wyzwolono siedem miejscowości

W poniedziałek wieczorem Hanna Maliar przekazała informację o wyzwoleniu siedmiu miejscowości w ciągu ostatniego tygodnia. Jak podaje ukraińska wiceminister obrony wolne od Rosjan są już miejscowości Łobkowe, Lewadne, Nowodariwka, Nieskuchne, Storozheve, Makariwka, Blagodatne, Szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko dodał, że z wyzwolonych miejscowości ewakuowano 11 mieszkańców.

Wiceminister Maliar poinformowała też, że grupa wojsk ofensywnych na kierunku donieckim i tawrijskim posunęła się łącznie o 6,5 km, a obszar terytorium, który Ukraina odzyskała pod swoją kontrolę, wynosi 90 km2.

Nagranie z wyzwolonej Makariwki pokazali we wtorek na Facebooku żołnierze 35. oddzielnej brygady piechoty morskiej imienia kontradmirała Mychajła Ostrogradskiego. „W rezultacie część personelu wroga została zlikwidowana, część dostała się do niewoli, część uciekła. Obecnie we wsi trwają działania stabilizacyjne” – czytamy we wpisie.

Władze Ukrainy informują o postępach kontrofensywy

Z kolei we wtorek rano wiceminister obrony przekazała, że w ciągu minionej doby ukraińskie wojska wojska posunęły się naprzód w kierunku Bachmutu w rejonie zbiornika Berchów na 250 m w kierunku Toreck – na 200 m, w kierunku Berdiańsk od 0,5 do 1 km, a obszar zajętego terytorium wyniósł do 3 km kw.

„Wróg robi wszystko, aby utrzymać zdobyte przez siebie pozycje” – podkreśliła Maliar. „Aktywnie wykorzystuje lotnictwo szturmowe i wojskowe, prowadzi intensywny ostrzał artyleryjski. Podczas ofensywy nasze wojska napotykają ciągłe pola minowe, które połączone są rowami przeciwczołgowymi. Wszystko to połączone jest z ciągłymi kontratakami wrogich jednostek na pojazdy opancerzone oraz masowym użyciem PPK i dronów kamikadze” – dodała.

Obecnie walki mają się toczyć w miejscowościach Mała Tokmaczka, Nowodaniliwka, koło Makarówki na kierunku Orychowskim; we wsiach Marynka i Jahidne na kierunku Bachmuckim i we wsi Wesele na kierunku Łymańskim.

Czytaj też:

Ukraina poinformowała USA o rozpoczęciu kontrofensywy? Biały Dom komentujeCzytaj też:

Wysadzenie tamy w Nowej Kachowce. Tak długo nie popłynie woda na Krym