NA ŻYWO: Wojna w Ukrainie. Władimir Putin wybiera się do kraju NATO

7:02 Ukraińscy absolwenci podczas alarmu lotniczego:



twitter.com 6:48 Prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz od początku wojny w Ukrainie na pełną skalę utrzymują kontakt telefoniczny z Władimirem Putinem



Obaj potwierdzają też, że nie zamierzają zaprzestać prób zakończenia konfliktu w ten sposób. Do ich zamiarów odniósł się rzecznik Kremla



Kreml o zamiarach Scholza i Macrona wobec Putina. „Raczej hipotetyczne” 6:25 Troje dzieci zostało rannych w wyniku ostrzału obwodu sumskiego

Obwód sumski miał zostać ostrzelany 21 razy w ciągu doby, na jego terenie doszło do 98 eksplozji. W wyniku ostrzału uszkodzony został budynek lokalnej administracji. Te informacje podała sumska obwodowa administracja wojskowa 6:14 Prezydent Rosji Putin planuje wizytę w Turcji na zaproszenie swojego tureckiego odpowiednika Erdogana, ale konkretne daty nie zostały jeszcze omówione, powiedział agencji Interfax rosyjski doradca prezydenta Jurij Uszakow

Łukaszenka ujawnił tajne informacje? Stanowcza reakcja rzecznika Kremla

